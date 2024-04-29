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В Одесском ТЦК отреагировали на видео, где люди в форме заталкивают мужчину в авто

29 апреля 2024 20:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Одесском ТЦК отреагировали на видео, где люди в форме заталкивают мужчину в авто
Люди в военной форме заталкивают мужчину в авто. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Социальными сетями распространяется видео, на котором люди в военной форме насильно заталкивают мужчину в авто. В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки высказались по поведению своих работников.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского областного ТЦК в понедельник, 29 апреля.

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На опубликованном в социальных сетях видео видно, как военные в форме заставляют мужчину сесть в микроавтобус. В конце концов мужчину отпустили.

"Гражданин, который присутствовал на видео, уже находился в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда скрылся во время прохождения медицинского осмотра. Данный гражданин был обнаружен военнослужащими РТЦК и была вызвана полиция для задержания и доставки в РТЦК для дальнейшего прохождения ВЛК. Однако гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК", — отметили в военкомате.

В ТЦК также заявили, что опубликованное видео в Telegram-каналах показывает только ту часть событий, которая выгодна российской пропаганде, и не отражает полную картину и причины конфликта.

Пост Одесского областного ТЦК. Фото: скриншот
Пост Одесского областного ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, что Черкасский территориальный центр комплектования приостановил прием новых заявлений на получение отсрочки. Подача документов станет возможной после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Ранее стало известно, что работники ТЦК будут дежурить на блокпостах Львовской области. Изменения в состав контрольно-пропускных пунктов внес Совет Обороны.

Одесса
Украина
Одесская область
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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