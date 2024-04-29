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В Одеському ТЦК відреагували на відео, де люди у формі заштовхують чоловіка в авто

29 квітня 2024 20:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Одеському ТЦК відреагували на відео, де люди у формі заштовхують чоловіка в авто
Люди у військовій формі заштовхують чоловіка в авто. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Соціальними мережами шириться відео на якому люди у військовій формі силоміць заштовхують чоловіка в авто. В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки висловилися щодо поведінки своїх працівників.

Про це повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК у понеділок, 29 квітня.

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На опублікованому у соціальних мережах відео видно, як військові в формі змушують чоловіка сісти до мікроавтобуса. Зрештою чоловіка відпустили.

"Громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду. Даного громадянина було виявлено військовослужбовцями РТЦК і було викликано поліцію для затримання та доставки в РТЦК для подальшого проходження ВЛК. Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК", — зазначили у військкоматі.

У ТЦК також заявили, що опубліковане відео в Telegram-каналах показує тільки ту частину подій, яка вигідна російській пропаганді, і не відображає повної картини та причин конфлікту.

Пост Одеського обласного ТЦК. Фото: скриншот
Допис Одеського обласного ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Черкаський територіальний центр комплектування наразі призупинив прийом нових заяв на отримання відстрочки. Подача документів стане можливою після набуття чинності нового закону про мобілізацію.

Раніше стало відомо, що працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах Львівської області. Зміни у склад контрольно-пропускних пунктів внесла Рада Оборони.

Одеса
Україна
Одеська область
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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