В Одесском зоопарке выбрали пару года: победитель не один
По случаю Дня святого Валентина одесситы выбрали самое романтическое время года в Одесском зоопарке. Всего было представлено 14 кандидатов.
Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".
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14 февраля пары победивших в конкурсе получают вкусные подарки. Показательное кормление пройдет в 12:00.
"Одесский зоопарк подвел итоги конкурса "Пара года — 2023", победителями стали три пары. На первом месте, с большим отрывом, пара белых львов. Второе место занимает пара енотов-полоскунов. За третье место боролись пара лам и белок обычных, но все же с небольшим отрывом лидирует пара белок", — говорится в сообщении.
Клип ко Дню влюбленных
Директор зверинца Игорь Беляков не перестает удивлять креативными идеями особенно накануне праздников. На этот раз он готовит что-нибудь интересное ко Дню святого Валентина, которое отмечают 14 февраля.
Первый клип с начала полномасштабного вторжения был в грядущий Хэллоуин и назвали "Погиби, вся нечистая сила", в конце которого "выбили" путина. Просмотреть его можно в материале Новини.LIVE.
Второе видео посвятили новому году. На этот раз работники решили показать сказку "Алиса в стране чудес". Традиционно в главной роли был директор Игорь Беляков. На этот раз он превратился в роль Шляпника.
Одесситы постепенно привыкают к экстренным или плановым отключениям света. Но пристроиться к графикам животным невозможно. Как исходит из ситуации Одесский зоопарк и с какими трудностями приходится сталкиваться каждый день? Журналистка Новини.LIVE побывала в одесском зверинце и пообщалась с директором Игорем Беляковым.