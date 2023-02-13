В Одеському зоопарку обрали пару року

Завтра пройде показове годування переможців

З нагоди Дня святого Валентина одесити обрали найромантичнішу пару року в Одеському зоопарку. Всього було представлено 14 кандидатів.

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".

14 лютого пари які перемогли у конкурсі отримують смачні подарунки. Показове годування пройде о 12:00.

"Одеський зоопарк підбив підсумки конкурсу "Пара року — 2023", переможцями стали три пари. На першому місці, з великим відривом, пара білих левів. Друге місце посідає пара єнотів-полоскунів. За третє місце боролися пара лам та вивірок звичайних, але все ж таки з невеличким відривом лідирує пара вивірок", — йдеться в повідомленні.

Кліп до Дня закоханих

Директор звіринця Ігор Бєляков не перестає дивувати креативними ідеями особливо, напередодні свят. Цього разу він готує щось цікавеньке до Дня святого Валентина, яке відзначають 14 лютого.

Перший кліп з початку повномасштабного вторгнення був до прийдешнього Гелловіну та назвали "Згинь, уся нечиста сила", у кінці якого "вибили" путіна. Подивитись його можна в матеріалі Новини.LIVE.

Друге відео присвятили новому року. Цього разу працівники вирішили показати казку "Аліса в країні див". Традиційно у головній ролі був директор Ігор Бєляков. На цей раз він перевтілився у роль Капелюшника.

Одесити поступово звикають до екстрених чи планових відключень світла. Але прилаштуватися до графіків тваринам — неможливо. Як виходить із ситуації Одеський зоопарк і з якими труднощами доводиться стикатися щодня? Журналістка Новини.LIVE побувала в одеському звіринці та поспілкувалася з директором Ігорем Бєляковим.