Командиром 122-й отдельной бригады ТрО назначен подполковник Денис Носиков.

Военнослужащие 122-й отдельной бригады ТрО. Фото: facebook/brigada.tro.od.ua

Новым командиром 122-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ стал подполковник Денис Носиков. Отметим, что в это формирование входят жители Одесской области.

Об этом стало известно из сообщения на официальной странице бригады в Facebook.

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Сообщение бригады. Фото: скриншот

Что известно о Денисе Носикове

До этого назначения Носиков исполнял обязанности заместителя командира 241-й отдельной бригады. Он отвечал за морально-психологическое обеспечение.

Обращение командира

Сегодня, 13 октября, новоназначенный командир обратился к воинам бригады. Он отметил, что для него большая честь возглавить эту сплоченную и профессиональную команду, и что у него цель не только обеспечить выполнение боевых задач, но и создать условия для полной реализации потенциала каждого военного. Подполковник подчеркнул важность поддержки командования и боевого духа, который приведет к победе.

"Моя цель — создать условия, в которых вы сможете работать без страха и сомнений, чувствовать поддержку командования и товарищей. Вместе мы поднимем боевой дух и будем уверенно идти к победе", — подытожил Денис Носиков.

Денис Носиков. Фото: facebook/brigada.tro.od.ua

Напомним, российские войска атаковали Украину в ночь на 13 октября, применив сразу несколько типов ракет, а также ударные беспилотники. Также мы писали, что в сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.