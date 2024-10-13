Командиром 122-ї окремої бригади ТрО призначено підполковника Дениса Носікова

Військовослужбовці 122-ї окремої бригади ТрО. Фото: facebook/brigada.tro.od.ua

Новим командиром 122-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ став підполковник Денис Носіков. Зазначимо, що до цього формування входять мешканці Одеської області.

Про це стало відомо з повідомлення на офіційній сторінці бригади у Facebook.

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Допис бригади. Фото: скриншот

Що відомо про Дениса Носікова

До цього призначення Носіков виконував обов'язки заступника командира 241-ї окремої бригади. Він відповідав за морально-психологічне забезпечення.

Звернення командира

Сьогодні, 13 жовтня, новопризначений командир звернувся до воїнів бригади. Він зазначив, що для нього є великою честю очолити цю згуртовану та професійну команду, і що він має за мету не лише забезпечити виконання бойових завдань, але й створити умови для повної реалізації потенціалу кожного військового. Підполковник підкреслив важливість підтримки командування та бойового духу, який приведе до перемоги.

"Моя мета — створити умови, в яких ви зможете працювати без страху та сумнівів, відчувати підтримку командування і товаришів. Разом ми піднімемо бойовий дух і впевнено йтимемо до перемоги", — підсумував Денис Носіков.

Денис Носіков. Фото: facebook/brigada.tro.od.ua

Нагадаємо, російські війська атакували Україну у ніч проти 13 жовтня, застосувавши одразу кілька типів ракет, а також ударні безпілотники. Також ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.