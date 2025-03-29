Больница №10 в Одессе получила современное оборудование

Новое оборудование для больницы в Одессе. Фото: ОГС

Больница в Одессе получила современное оборудование для операций. Закупка стала возможной благодаря муниципальному бюджету. Новое оборудование поможет врачам проводить вмешательства быстрее и безопаснее.

Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в Одесском городском совете.

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Операционный стол. Фото: ОГС

Больница в Одессе получила новое оборудование

По информации мэрии, современное медицинское оборудование приобрели для городской клинической больницы №10. Закупку профинансировали из городского бюджета.

Ультразвуковой аппарат. Фото: ОГС

Медицинское оборудование для больницы

Больница получила новые ультразвуковые аппараты для эндоскопической визуализации, оборудование для лапароскопических операций, бестеневые светильники и операционные столы.

В мэрии отметили, что медицинское учреждение проводит широкий спектр малоинвазивных хирургических вмешательств. Такие операции менее травматичны для пациентов, снижают риск осложнений и способствуют быстрому выздоровлению.

Напомним, в Киеве во время операции медики обнаружили в желудке ребенка трихобезоар — инородное тело в виде волосяного камня. Также мы писали, что в Австралии пациент прожил с искусственным сердцем из титана более 100 дней.