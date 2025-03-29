Лікарня №10 в Одесі отримала сучасне обладнання

В одеську лікарню закупили нове хірургічне обладнання — фото
Лікарня в Одесі отримала сучасне обладнання для операцій. Закупівля стала можливою завдяки муніципальному бюджету. Нове устаткування допоможе лікарям проводити втручання швидше та безпечніше.
Про це у суботу, 29 березня, повідомили в Одеській міській раді.
Лікарня в Одесі отримала нове обладнання
За інформацією мерії, сучасне медичне обладнання придбали для міської клінічної лікарні №10. Закупівлю профінансували з міського бюджету.
Медичне обладнання для лікарні
Лікарня отримала нові ультразвукові апарати для ендоскопічної візуалізації, обладнання для лапароскопічних операцій, безтіньові світильники та операційні столи.
У мерії зазначили, що медичний заклад проводить широкий спектр малоінвазивних хірургічних втручань. Такі операції менш травматичні для пацієнтів, знижують ризик ускладнень і сприяють швидкому одужанню.
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