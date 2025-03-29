Лікарня №10 в Одесі отримала сучасне обладнання

Нове обладнання для лікарні в Одесі. Фото: ОМР

Лікарня в Одесі отримала сучасне обладнання для операцій. Закупівля стала можливою завдяки муніципальному бюджету. Нове устаткування допоможе лікарям проводити втручання швидше та безпечніше.

Про це у суботу, 29 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Лікарня в Одесі отримала нове обладнання

За інформацією мерії, сучасне медичне обладнання придбали для міської клінічної лікарні №10. Закупівлю профінансували з міського бюджету.

Ультразвуковий апарат. Фото: ОМР

Медичне обладнання для лікарні

Лікарня отримала нові ультразвукові апарати для ендоскопічної візуалізації, обладнання для лапароскопічних операцій, безтіньові світильники та операційні столи.

У мерії зазначили, що медичний заклад проводить широкий спектр малоінвазивних хірургічних втручань. Такі операції менш травматичні для пацієнтів, знижують ризик ускладнень і сприяють швидкому одужанню.

Нагадаємо, у Києві під час операції медики виявили у шлунку дитини трихобезоар — стороннє тіло у вигляді волосяного каменю. Також ми писали, що в Австралії пацієнт прожив зі штучним серцем із титану понад 100 днів.