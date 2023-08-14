Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 августа.

На Одесскую область надвигается жара: детальный прогноз погоды
14 августа 2023 06:30
Люди играют в волейбол на пляже. Фото: Новини.LIVE
Рабочая неделя начнется с теплого и солнечного дня. Температура воздуха прогреется до 29 градусов. Между тем, в некоторых населенных пунктах области столбики термометра дойдут до +31 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 23-24°С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность — 34%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 14-19°С, днем 27-32°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В Украине 14 августа ожидается небольшая облачность, однако осадки не ожидаются. Отметки термометров достигнут до 32°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.