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На Одесскую область надвигается жара: детальный прогноз погоды

14 августа 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 августа.
Люди играют в волейбол на пляже. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Рабочая неделя начнется с теплого и солнечного дня. Температура воздуха прогреется до 29 градусов. Между тем, в некоторых населенных пунктах области столбики термометра дойдут до +31 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 17-19°С, днем ​​27-29°С.
  • Температура морской воды 23-24°С.
  • Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
  • Влажность — 34%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 14-19°С, днем ​​27-32°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине 14 августа ожидается небольшая облачность, однако осадки не ожидаются. Отметки термометров достигнут до 32°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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