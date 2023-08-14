Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 августа.

Люди играют в волейбол на пляже. Фото: Новини.LIVE

Рабочая неделя начнется с теплого и солнечного дня. Температура воздуха прогреется до 29 градусов. Между тем, в некоторых населенных пунктах области столбики термометра дойдут до +31 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем ​​27-29°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность — 34%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем ​​27-32°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине 14 августа ожидается небольшая облачность, однако осадки не ожидаются. Отметки термометров достигнут до 32°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.