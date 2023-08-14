Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 серпня

Люди грають у волейбол на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Робочий тиждень розпочнеться із теплого та сонячного дня. Температура повітря прогріється до 29 градусів. Тим часом в деяких населених пунктах області стовпчики термометра дійдуть до +31 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-19°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 23-24°С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 34%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°С, вдень 27-32°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні 14 серпня очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до 32°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.