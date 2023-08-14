Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 серпня

На Одеську область насувається спека: детальний прогноз погоди
14 серпня 2023 06:30
Люди грають у волейбол на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Робочий тиждень розпочнеться із теплого та сонячного дня. Температура повітря прогріється до 29 градусів. Тим часом в деяких населених пунктах області стовпчики термометра дійдуть до +31 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 17-19°С, вдень 27-29°С.
- Температура морської води 23-24°С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 34%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 14-19°С, вдень 27-32°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
В Україні 14 серпня очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до 32°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.