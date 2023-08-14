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На Одеську область насувається спека: детальний прогноз погоди

14 серпня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 серпня
Люди грають у волейбол на пляжі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Робочий тиждень розпочнеться із теплого та сонячного дня. Температура повітря прогріється до 29 градусів. Тим часом в деяких населених пунктах області стовпчики термометра дійдуть до +31 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 17-19°С, вдень 27-29°С.
  • Температура морської води 23-24°С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 34%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 14-19°С, вдень 27-32°С. 
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні 14 серпня очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до 32°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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