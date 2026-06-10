В Одессе 10 пляжей признаны безопасными для отдыха: список

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжается подготовка пляжей к летнему сезону. По состоянию на 8 июня официальные акты готовности получили уже более десяти пляжных локаций на побережье. Они прошли проверки и соответствуют действующим требованиям безопасности. В то же время часть арендаторов еще ожидает результатов комиссионного обследования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Какие пляжи открыты

По состоянию на 8 июня акты готовности получили следующие пляжи Одессы:

16-я станция Большого Фонтана — «Золотой берег», «Карма» и «Варадеро»;

15-я станция Большого Фонтана — «Пляж-15»;

14-я станция Большого Фонтана — «Куба»;

12-я станция Большого Фонтана — «Паблик»;

11-я станция Большого Фонтана — муниципальный инклюзивный пляж;

10-я станция Большого Фонтана — муниципальный пляж и «Чайка»;

Аркадия — два пляжа комплекса «Ред Лайн» и один пляж комплекса «Портофино»;

Малый Фонтан — «Ла Камбала»;

пляж «Дельфин» — «Калетон» и инклюзивный пляж «Безмеж».

Все эти локации прошли комиссионную проверку и соответствуют требованиям безопасности, действующим во время военного положения. В то же время часть арендаторов еще ожидает результатов проверок, поэтому перечень официально открытых пляжей может увеличиться.

Проверки продолжаются

Часть арендаторов продолжает подавать заявки на обследование пляжей. Поэтому окончательное количество мест отдыха, которые откроются этим летом, пока неизвестно. Проверки проводят специальные комиссии. Только после их заключения пляж может получить официальное разрешение на работу.

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В то же время в мэрии сообщили, что карта арендаторов побережья в 2026 году осталась без изменений. При необходимости отдельные участки могут передаваться в субаренду в установленном порядке.

Новые укрытия и инклюзивность

Одним из главных направлений подготовки побережья стала безопасность отдыхающих. Город уже заказал и устанавливает восемь мобильных сертифицированных укрытий. Вместе со стационарными сооружениями на побережье будут работать 19 защитных мест. Они будут располагаться на участке от 16-й станции Большого Фонтана до Ланжерона.

Кроме того, арендаторы продолжают обустраивать пляжи для людей с инвалидностью. Полностью инклюзивными на данный момент являются два пляжа — на «Дельфине» и на 11-й станции Большого Фонтана.

Также готовится проект нового инклюзивного пляжа на «Видраде». Там планируют создать спортивную базу для занятий адаптивным греблей.

Безопасность и проверки

Нынешний старт пляжного сезона находится под строгим контролем областной военной администрации, которая принимает решение по каждому участку только после тщательных проверок ГСЧС, водолазов и городских служб, поскольку подписание разрешений предусматривает уголовную ответственность за жизнь людей. По словам депутата Светланы Осауленко, ключевыми требованиями к работе побережья являются минная безопасность, безбарьерность для раненых военных и людей в инвалидных креслах, а также наличие тяжелых бетонных наземных укрытий у воды, которые сейчас активно устанавливают, в частности в районе Видрады.

Экологическая трагедия

В то же время подготовку к летнему сезону омрачило масштабное экологическое событие в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», где ученые зафиксировали одновременную гибель 22 дельфинов из-за подводных взрывов, работу военных сонаров и загрязнение воды нефтепродуктами в результате боевых действий. Светлана Осауленко подчеркнула, что радикально повлиять на этот экоцид до окончания войны невозможно, и хотя из-за нехватки финансирования вопросы экологии часто отходят на второй план, городские службы продолжают делать все возможное для мониторинга ситуации в акватории.

Как сообщали Новини.LIVE, на юге стартует сезон водных развлечений, а аквапарки Одесской и Николаевской областей уже объявили новые тарифы и специальные предложения для посетителей. Этим летом гостям предлагают десятки горок, волновые бассейны, детские городки и VIP-зоны для отдыха. Самые выгодные предложения действуют в начале сезона, а в некоторых заведениях можно приобрести сезонные или месячные абонементы.

Также Новини.LIVE писали, что Кабинет Министров включил Одессу в перечень курортно-рекреационных территорий и обновил методику нормативной денежной оценки земель. Ожидается, что благодаря этому городской бюджет ежегодно будет получать около 300 млн грн дополнительных поступлений.