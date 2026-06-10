В Одесі 10 пляжів визнано безпечними для відпочинку: перелік

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі триває підготовка пляжів до літнього сезону. Станом на 8 червня офіційні акти готовності отримали вже понад десять пляжних локацій на узбережжі. Вони пройшли перевірки та відповідають чинним вимогам безпеки. Водночас частина орендарів ще очікує на результати комісійного обстеження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Які пляжі відкриті

Станом на 8 червня акти готовності отримали такі пляжі Одеси:

16-та станція Великого Фонтану — "Золотий берег", "Карма" та "Варадеро";

15-та станція Великого Фонтану — "Пляж-15";

14-та станція Великого Фонтану — "Куба";

12-та станція Великого Фонтану — "Паблік";

11-та станція Великого Фонтану — муніципальний інклюзивний пляж;

10-та станція Великого Фонтану — муніципальний пляж та "Чайка";

Аркадія — два пляжі комплексу "Ред Лайн" та один пляж комплексу "Портофіно";

Малий Фонтан — "Ла Камбала";

пляж "Дельфін" — "Калетон" та інклюзивний пляж "Безмеж".

Усі ці локації пройшли комісійне обстеження та відповідають вимогам безпеки, які діють під час воєнного стану. Водночас частина орендарів ще очікує на результати перевірок, тому перелік офіційно відкритих пляжів може збільшитися.

Перевірки тривають

Частина орендарів продовжує подавати заявки на обстеження пляжів. Тому остаточна кількість місць відпочинку, які відкриються цього літа, поки невідома. Перевірки проводять спеціальні комісії. Лише після їхнього висновку пляж може отримати офіційний дозвіл на роботу.

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Водночас у мерії повідомили, що карта орендарів узбережжя у 2026 році залишилася без змін. За потреби окремі ділянки можуть передаватися у суборенду в установленому порядку.

Нові укриття та інклюзивність

Одним із головних напрямків підготовки узбережжя стала безпека відпочивальників. Місто вже замовило та встановлює вісім мобільних сертифікованих укриттів. Разом зі стаціонарними спорудами на узбережжі працюватимуть 19 захисних місць. Вони розташовуватимуться на ділянці від 16-ї станції Великого Фонтану до Ланжерона.

Крім того, орендарі продовжують облаштовувати пляжі для людей з інвалідністю. Повністю інклюзивними наразі є два пляжі — на "Дельфіні" та на 11-й станції Великого Фонтану.

Також готується проєкт нового інклюзивного пляжу на "Відраді". Там планують створити спортивну базу для занять адаптивним веслуванням.

Безпека та перевірки

Цьогорічний старт пляжного сезону перебуває під суворим контролем обласної військової адміністрації, яка ухвалює рішення щодо кожної ділянки лише після ретельних перевірок ДСНС, водолазів та міських служб, оскільки підписання дозволів передбачає кримінальну відповідальність за життя людей. За словами депутатки Світлани Осауленко, ключовими вимогами до роботи узбережжя є мінна безпека, безбар'єрність для поранених військових і людей на кріслах колісних, а також наявність важких бетонних наземних укриттів біля води, які наразі активно встановлюють, зокрема в районі Відради.

Екологічна трагедія

Водночас підготовку до літнього сезону затьмарила масштабна екологічна подія в Національному природному парку "Тузлівські лимани", де науковці зафіксували одночасну загибель 22 дельфінів через підводні вибухи, роботу військових сонарів та забруднення води нафтопродуктами внаслідок бойових дій. Світлана Осауленко підкреслила, що радикально вплинути на цей екоцид до завершення війни неможливо, і хоча через брак фінансування питання екології часто відходить на другий план, міські служби продовжують робити все можливе для моніторингу ситуації в акваторії.

Як повідомляли Новини.LIVE, на півдні стартує сезон водних розваг, а аквапарки Одещини та Миколаївщини вже оголосили нові тарифи та спеціальні пропозиції для відвідувачів. Цього літа гостям пропонують десятки гірок, хвильові басейни, дитячі містечка та VIP-зони для відпочинку. Найвигідніші пропозиції діють на початку сезону, а в деяких закладах можна придбати сезонні або місячні абонементи.

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