Штормовое предупреждение в Одессе на 8 января: дождь, снег и сильный ветер - прогноз погоды

В Одессе будет настоящая зима — погода на сегодня
Сегодня, 8 января, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дождь, снег и ветер. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее и по возможности ограничить время пребывания на улице.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно. Днем значительные осадки преимущественно в виде дождя, который переходит в снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью температура будет до +5...+7 °C, днем поднимется до +8...+10 °C, однако вечером упадет до +1...+3 °C,
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачная погода. Умеренные осадки, местами значительные. Преимущественно осадки, преимущественно в виде дождя, который переходит в снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет от +2 С° до +7 °C, днем поднимется до +7...+12 °C, вечером снизится до 0...+5 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.
Приметы на 8 января
- Ясное ночное небо с обильными звездами и яркой Луной предвещает сильные морозы.
- Если в доме запотели окна — вскоре наступит оттепель.
- Когда собака спит на улице, свернувшись клубком, следует ждать похолодания.
- Какая погода в этот день — таким будет и август: снег обещает дожди, солнце — жару.
- Южный ветер намекает на жаркое лето.
- Тишина без ветра — знак ясной и теплой летней поры.
Напомним, мы сообщали о том, что в Киеве улицы превратились в каток. Также мы писали о том, какая погода в Украине будет сегодня.
Читайте Новини.LIVE!