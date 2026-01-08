Видео
Главная Одесса В Одессе будет настоящая зима — погода на сегодня

В Одессе будет настоящая зима — погода на сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 05:46
Штормовое предупреждение в Одессе на 8 января: дождь, снег и сильный ветер - прогноз погоды
Девушки идут по Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 8 января, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дождь, снег и ветер. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее и по возможности ограничить время пребывания на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Днем значительные осадки преимущественно в виде дождя, который переходит в снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью температура будет до +5...+7 °C, днем поднимется до +8...+10 °C, однако вечером упадет до +1...+3 °C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Умеренные осадки, местами значительные. Преимущественно осадки, преимущественно в виде дождя, который переходит в снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет от +2 С° до +7 °C, днем поднимется до +7...+12 °C, вечером снизится до 0...+5 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.

Погода в Одесі сьогодні
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 8 января

  • Ясное ночное небо с обильными звездами и яркой Луной предвещает сильные морозы.
  • Если в доме запотели окна — вскоре наступит оттепель.
  • Когда собака спит на улице, свернувшись клубком, следует ждать похолодания.
  • Какая погода в этот день — таким будет и август: снег обещает дожди, солнце — жару.
  • Южный ветер намекает на жаркое лето.
  • Тишина без ветра — знак ясной и теплой летней поры.

Напомним, мы сообщали о том, что в Киеве улицы превратились в каток. Также мы писали о том, какая погода в Украине будет сегодня.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
