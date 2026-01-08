Штормове попередження в Одесі на 8 січня: дощ, сніг і сильний вітер — прогноз погоди

Дівчата йдуть по Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 січня, в Одесі оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують дощ, сніг та вітер. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше та за можливості обмежити час перебування на вулиці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Вдень значні опади переважно у вигляді дощу, який переходить у сніг. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі температура буде до +5…+7 °C, вдень підніметься до +8...+10 °C, однак ввечері впаде до +1…+3 °C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Помірні опади, місцями значні. Переважно опади, переважно у вигляді дощу, який переходить у сніг. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде від +2 С° до +7 °C, вдень підніметься до +7…+12 °C, ввечері знизиться до 0...+5 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 8 січня

Ясне нічне небо з рясними зорями та яскравим Місяцем віщує сильні морози.

Якщо в домі запітніли вікна — незабаром настане відлига.

Коли собака спить надворі, згорнувшись клубком, слід чекати похолодання.

Яка погода цього дня — таким буде й серпень: сніг обіцяє дощі, сонце — спеку.

Південний вітер натякає на спекотне літо.

Тиша без вітру — знак ясної й теплої літньої пори.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Києві вулиці перетворилися на ковзанку. Також ми писали про те, яка погода в Україні буде сьогодні.