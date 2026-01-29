Погода в Одессе 29 января: холодно, туман и порывы ветра - будьте осторожны на дорогах

Люди возле оперного театра. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 января, в Одессе ожидается достаточно холодная погода. Несмотря на то, что существенных осадков синоптики не прогнозируют, будет туман и ветер. Горожанам и гостям города стоит быть внимательными на дорогах, ведь видимость плохая.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная погода. Без существенных осадков. Местами синоптики прогнозируют туман. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью температура будет от +2 до +4 °C, днем будет от +4 °C до +6°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно, днем небольшой дождь и туман. На севере гололедица. Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от -1 С° до +4 С°. Днем будет от +3 С° до +8 °C, на юге до +11 °C. На автодорогах гололедица и туман, видимость 100-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 29 января

Дует северный ветер — ждите сильного мороза.

Если зерно в овраге сохранилось без гнили — год будет урожайным.

Кошка прячется и ведет себя беспокойно — на метель.

Дрова влажные и трудно разгораются — ждите оттепели.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве прогнозируют температуру до -27 градусов. Также мы писали о том, когда в Украину вернутся морозы — Диденко дала прогноз.