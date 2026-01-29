Погода в Одессе 29 января: холодно, туман и порывы ветра - будьте осторожны на дорогах

В Одессе будет ветрено и туманно — погода на сегодня
Сегодня, 29 января, в Одессе ожидается достаточно холодная погода. Несмотря на то, что существенных осадков синоптики не прогнозируют, будет туман и ветер. Горожанам и гостям города стоит быть внимательными на дорогах, ведь видимость плохая.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе ожидается облачная погода. Без существенных осадков. Местами синоптики прогнозируют туман. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью температура будет от +2 до +4 °C, днем будет от +4 °C до +6°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно, днем небольшой дождь и туман. На севере гололедица. Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от -1 С° до +4 С°. Днем будет от +3 С° до +8 °C, на юге до +11 °C. На автодорогах гололедица и туман, видимость 100-500 метров.
Приметы на 29 января
- Дует северный ветер — ждите сильного мороза.
- Если зерно в овраге сохранилось без гнили — год будет урожайным.
- Кошка прячется и ведет себя беспокойно — на метель.
- Дрова влажные и трудно разгораются — ждите оттепели.
