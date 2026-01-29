Погода в Одесі 29 січня: холодно, туман та пориви вітру – будьте обережні на дорогах

Люди біля оперного театру. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 січня, в Одесі очікується досить холодна погода. Попри те, що істотних опадів синоптики не прогнозують, буде туман та вітер. Містянам та гостям міста варто бути уважними на дорогах, адже видимість погана.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода. Без істотних опадів. Місцями синоптики прогнозують туман. Вітер південний, 9-14 м/с. Вночі температура буде від +2 до +4 °C, вдень буде від +4 °C до +6°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень невеликий дощ та туман. На півночі ожеледиця. Вітер південний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с. Температура повітря вночі від -1 С° до +4 С°. Вдень буде від +3 С° до +8 °C, на півдні до +11 °C. На автошляхах ожеледиця та туман, видимість 100-500 метрів.

Прикмети на 29 січня

Дме північний вітер — чекайте сильного морозу.

Якщо зерно в овині збереглося без гнилі — рік буде врожайним.

Кішка ховається і поводиться неспокійно — на хуртовину.

Дрова вологі і важко розпалюються — чекайте відлиги.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві прогнозують температуру до -27 градусів. Також ми писали про те, коли в Україну повернуться морози — Діденко дала прогноз.