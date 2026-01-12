В Одессе прогремели взрывы, 12 января

Дым в небе. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе сейчас, 12 января, прогремели взрывы. Россияне атакуют ударными БпЛА из акватории Черного моря. Информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 12 января, в Одессе были слышны звуки взрывов. Враг атакует дронами из акватории Черного моря. Воздушные силы сообщали о БПЛА в направлении города. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.

Сообщение о взрыве. Фото: скриншот из Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

