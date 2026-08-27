Экс-чиновник Одесского горсовета получила подозрение по делу

Задержание эксчиновщицы. Фото: Одесская областная прокуратура

Бывшей чиновнице Одесского горсовета сообщили о подозрении из-за пророссийских комментариев в Telegram. Она одобряла действия российских военных, благодарила за наступление и радовалась оккупации украинских территорий. Ее высказывание проверила судебная лингвистическая экспертиза, подтвердившая их противоправный характер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

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Пророссийские комментарии

Прокуратура сообщила о подозрении 57-летней бывшей начальнице отдела Приморской районной администрации Одесского городского совета. По данным следствия, в декабре 2025-январе 2026 года женщина оставляла комментарии в пророссийском Telegram-канале. На него подписаны более 1,5 миллионов пользователей.

В своих сообщениях она одобряла действия российских военных, благодарила их за наступление и радовалась временной оккупации украинских территорий.

Результаты экспертизы

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний бывшей чиновники. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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Что угрожает эксчиновнице

За такие действия может угрожать уголовная ответственность по статье 436-2 Уголовного кодекса. В зависимости от окончательной квалификации и обстоятельств дела наказание может предусматривать до нескольких лет лишения свободы. Женщине только сообщили о подозрении, а ее вину должен установить суд.

Разоблачение предателей

Напомним, ранее суд признал жителя Одесщины виновным в распространении пророссийской пропаганды и других преступлениях. Мужчина под разными псевдонимами публиковал сообщения в пророссийских Telegram-чатах, где оправдывал вооруженную агрессию РФ, отрицал оккупацию украинских территорий и восхвалял представителей страны-агрессора. Также он распространял материалы с призывами к захвату государственной власти, нарушению территориальной целостности Украины и разжиганию национальной розни.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE , военнослужащего из Одесщины подозревают в передаче спецслужбам РФ данных об личном составе и оборонных объектах. По версии следствия он действовал за деньги и общался с куратором в Telegram. Суд направил его под стражу без права залога.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе разоблачили еще одну агентку российской военной разведки. Женщина передавала врагу координаты воздушных атак по городу и оправдывала преступления России в соцсетях. Среди отслеживаемых ею целей были и подразделения украинской спецслужбы. Агентку разоблачили и задержали при сборе новых данных.