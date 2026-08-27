Ексчиновниця Одеської міськради отримала підозру у справі

Затриманння ексчиновниці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Колишній посадовиці Одеської міськради повідомили про підозру через проросійські коментарі в Telegram. Вона схвалювала дії російських військових, дякувала за наступ і раділа окупації українських територій. Її висловлювання перевірила судова лінгвістична експертиза, яка підтвердила їхній протиправний характер.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

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Проросійські коментарі

Прокуратура повідомила про підозру 57-річній колишній начальниці відділу Приморської районної адміністрації Одеської міської ради. За даними слідства, у грудні 2025 року — січні 2026 року жінка залишала коментарі в проросійському Telegram-каналі. На нього підписані понад 1,5 мільйона користувачів.

У своїх повідомленнях вона схвалювала дії російських військових, дякувала їм за наступ та раділа тимчасовій окупації українських територій.

Результати експертизи

Судова лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань колишньої чиновниці. Наразі досудове розслідування триває.

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Що загрожує ексчиновниці

За такі дії може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 436-2 Кримінального кодексу України. Залежно від остаточної кваліфікації та обставин справи покарання може передбачати до кількох років позбавлення волі. Наразі жінці лише повідомили про підозру, а її вину має встановити суд.

Викриття зрадників

Зазначимо, раніше суд визнав жителя Одещини винним у поширенні проросійської пропаганди та інших злочинах. Чоловік під різними псевдонімами публікував дописи у проросійських Telegram-чатах, де виправдовував збройну агресію РФ, заперечував окупацію українських територій та вихваляв представників країни-агресора. Також він поширював матеріали із закликами до захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності України та розпалювання національної ворожнечі.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України та призначив йому 3 роки 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, військовослужбовця з Одещини підозрюють у передачі спецслужбам РФ даних про особовий склад і оборонні об’єкти. За версією слідства, він діяв за гроші та спілкувався з куратором у Telegram. Суд відправив його під варту без права застави.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили ще одну агентку російської воєнної розвідки. Жінка передавала ворогу координати для повітряних атак по місту та виправдовувала злочини Росії у соцмережах. Серед цілей, які вона відстежувала, були й підрозділи української спецслужби. Агентку викрили та затримали під час збору нових даних.