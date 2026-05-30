Главная Одесса В Одессе искали будущих создателей робототехники и дронов

В Одессе искали будущих создателей робототехники и дронов

Дата публикации 30 мая 2026 13:30
Детекторы дронов "Чуйка". Фото: Организаторы мероприятия

В Одессе состоялись первые в Украине соревнования роботов в 3D-лабиринте по международным стандартам IEEE. Событие собрало десятки школьников, студентов и молодых инженеров, которые испытывали собственные разработки и AI-решения на реальных трассах. К мероприятию присоединились представители технологических компаний и оборонной индустрии. Одним из главных партнеров стала украинская компания BlueBird Tech.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы соревнований.

Роботы на старте

Соревнования Robo Intelligence прошли в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова. В течение двух дней более 50 участников демонстрировали свои навыки в робототехнике, программировании и искусственном интеллекте. Участники запускали роботов в сложных 3D-лабиринтах, тестировали алгоритмы автономной навигации, участвовали в воркшопах и технических дискуссиях. Также они имели возможность пообщаться с представителями IT- и defense-tech-компаний.

В Одесі шукали нових робототехніків
3D-лабиринт на соревнованиях. Фото: организаторы мероприятия

Поддержка талантов

В BlueBird Tech отметили, что участие в проекте стало частью большей цели - помочь молодым украинским инженерам получить практический опыт и возможности для развития. Компания помогла создать соревновательные трассы для роботов, а также отметила призеров и лучших участников турнира подарками.

"Мы увидели, насколько талантливая и технологически сильная украинская молодежь. Участники быстро осваивают современные технологии, создают собственные инженерные решения и искренне интересуются тем, что сегодня используется военными на фронте. Для нас это сигнал, что в Украине формируется новое поколение инженеров и разработчиков defense-tech. Уже во время мероприятия мы заметили нескольких очень перспективных участников, которых в будущем хотели бы привлечь к нашим технологическим проектам", — отметили в BlueBird Tech.

Собственные разработки

Во время мероприятия компания представила стенд со своими технологическими решениями. Посетители могли ознакомиться с детекторами дронов "Чуйка", беспилотником самолетного типа "Бебрадрон", FPV-дронами "Ужас", дроном-ретранслятором "Луч" и ситкометом "Чипа". Эти разработки вызвали значительный интерес среди студентов. Представители компании рассказывали о возможностях техники и отвечали на вопросы участников.

Инвестиция в будущее

В BlueBird Tech отмечают, что поддержка молодых инженеров сегодня является важной инвестицией в будущее развитие украинских технологий. Именно такие мероприятия помогают молодежи получить практические знания, найти единомышленников и сделать первые шаги в профессиональной карьере.

Создание нового дрона

Украинская компания BlueBird Tech представила дрон-камикадзе "Бебрадрон", который создали для поражения целей на значительном расстоянии. В базовой конфигурации беспилотник способен преодолевать до 45 километров и нести до 7,5 килограмма полезной нагрузки. Разработчики объясняют, что это решение должно закрыть нишу между обычными FPV-дронами и более дорогими ударными комплексами. Именно из-за ограниченной дальности полета и небольшой боевой нагрузки FPV не всегда могут добраться до нужных целей. Особенностью "Бебрадрона" стала модульная конструкция, которая позволяет менять характеристики в зависимости от задачи. При необходимости можно увеличить вес боеприпаса, уменьшив дальность полета, или наоборот - установить дополнительные батареи для поражения целей на большем расстоянии. Разработчики также отмечают, что беспилотник способен продолжать движение к цели в режиме "круиз" даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Еще одним преимуществом проекта стала возможность быстро масштабировать производство и переносить его в другие локации. Конструкция дрона упрощает сборку и замену отдельных элементов, что особенно важно во время войны. Очередные испытания беспилотника прошли успешно, однако впереди еще несколько этапов проверок. После их завершения компания планирует начать серийное производство и поставки дронов военным.

Как сообщали Новини.LIVE, оборона южного направления, в частности акватории Черного моря, остается одним из ключевых элементов безопасности Одесса. В условиях полномасштабной войны именно морской фронт стал пространством постоянного технологического противостояния, где скорость адаптации и инновации играют решающую роль. Украина и Россия параллельно развивают свои способности, однако характер этой гонки существенно отличается.

Также Новини.LIVE писали, что украинская армия готовится к масштабной роботизации фронта, которая должна в корне изменить подход к ведению боевых действий. Уже к концу 2026 года планируется заменить треть пехоты беспилотниками и наземными роботами, чтобы вывести людей из самых опасных зон. В то же время на поле боя продолжается постоянная гонка технологий, которые заставляют адаптироваться не только Украину, но и весь западный мир.

Мария Луценко - Редактор
