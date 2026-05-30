В Одесі шукали майбутніх творців робототехніки і дронів

Детектори дронів "Чуйка". Фото: Організатори заходу

В Одесі відбулися перші в Україні змагання роботів у 3D-лабіринті за міжнародними стандартами IEEE. Подія зібрала десятки школярів, студентів та молодих інженерів, які випробовували власні розробки й AI-рішення на реальних трасах. До заходу долучилися представники технологічних компаній та оборонної індустрії. Одним із головних партнерів стала українська компанія BlueBird Tech.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори змагань.

Роботи на старті

Змагання Robo Intelligence пройшли в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Протягом двох днів понад 50 учасників демонстрували свої навички в робототехніці, програмуванні та штучному інтелекті. Учасники запускали роботів у складних 3D-лабіринтах, тестували алгоритми автономної навігації, брали участь у воркшопах та технічних дискусіях. Також вони мали змогу поспілкуватися з представниками IT- та defense-tech-компаній.

3D-лабіринт на змаганнях. Фото: організатори заходу

Підтримка талантів

У BlueBird Tech зазначили, що участь у проєкті стала частиною більшої мети — допомогти молодим українським інженерам отримати практичний досвід і можливості для розвитку. Компанія допомогла створити змагальні траси для роботів, а також відзначила призерів і найкращих учасників турніру подарунками.

"Ми побачили, наскільки талановита й технологічно сильна українська молодь. Учасники швидко освоюють сучасні технології, створюють власні інженерні рішення та щиро цікавляться тим, що сьогодні використовується військовими на фронті. Для нас це сигнал, що в Україні формується нове покоління інженерів та розробників defense-tech. Уже під час заходу ми помітили кількох дуже перспективних учасників, яких у майбутньому хотіли б залучити до наших технологічних проєктів", — зазначили у BlueBird Tech.

Власні розробки

Під час заходу компанія представила стенд зі своїми технологічними рішеннями. Відвідувачі могли ознайомитися з детекторами дронів "Чуйка", безпілотником літакового типу "Бебрадрон", FPV-дронами "Жах", дроном-ретранслятором "Промінь" та сіткометом "Чіпа". Ці розробки викликали значний інтерес серед студентів. Представники компанії розповідали про можливості техніки та відповідали на запитання учасників.

Інвестиція в майбутнє

У BlueBird Tech наголошують, що підтримка молодих інженерів сьогодні є важливою інвестицією у майбутній розвиток українських технологій. Саме такі заходи допомагають молоді отримати практичні знання, знайти однодумців та зробити перші кроки у професійній кар'єрі.

Створення нового дрона

Українська компанія BlueBird Tech представила дрон-камікадзе "Бебрадрон", який створили для ураження цілей на значній відстані. У базовій конфігурації безпілотник здатен долати до 45 кілометрів і нести до 7,5 кілограма корисного навантаження. Розробники пояснюють, що це рішення має закрити нішу між звичайними FPV-дронами та більш дорогими ударними комплексами. Саме через обмежену дальність польоту та невелике бойове навантаження FPV не завжди можуть дістатися до потрібних цілей. Особливістю "Бебрадрона" стала модульна конструкція, яка дозволяє змінювати характеристики залежно від завдання. За потреби можна збільшити вагу боєприпасу, зменшивши дальність польоту, або навпаки — встановити додаткові батареї для ураження цілей на більшій відстані. Розробники також наголошують, що безпілотник здатний продовжувати рух до цілі в режимі "круїз" навіть за умов активної радіоелектронної боротьби.

Ще однією перевагою проєкту стала можливість швидко масштабувати виробництво та переносити його в інші локації. Конструкція дрона спрощує збірку та заміну окремих елементів, що особливо важливо під час війни. Чергові випробування безпілотника пройшли успішно, однак попереду ще кілька етапів перевірок. Після їх завершення компанія планує розпочати серійне виробництво та постачання дронів військовим.

Як повідомляли Новини.LIVE, оборона південного напрямку, зокрема акваторії Чорного моря, залишається одним із ключових елементів безпеки Одеса. В умовах повномасштабної війни саме морський фронт став простором постійного технологічного протистояння, де швидкість адаптації та інновації відіграють вирішальну роль. Україна та Росія паралельно розвивають свої спроможності, однак характер цієї гонки суттєво відрізняється.

Також Новини.LIVE писали, що українська армія готується до масштабної роботизації фронту, яка має докорінно змінити підхід до ведення бойових дій. Вже до кінця 2026 року планується замінити третину піхоти безпілотниками та наземними роботами, щоб вивести людей із найнебезпечніших зон. Водночас на полі бою триває постійні перегони технологій, які змушують адаптуватися не лише Україну, а й увесь західний світ.