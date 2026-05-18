«Бебрадрон»: на Одещині протестували новий український дрон

Український дрон на випробуваннях. Фото: Новини.LIVE

Українська компанія "BlueBird Tech" презентувала та випробувала власний дрон-камікадзе "Бебрадрон" — модульну платформу з дальністю ураження до 45 кілометрів і корисним навантаженням 7,5 кілограма. Безпілотник став відповіддю на конкретний запит з фронту: вражати цілі, до яких FPV-дрони через обмежену дальність і мале навантаження просто не дістають. Конструкція від початку розрахована на масштабування та швидку релокацію виробництва — що в умовах війни є не менш важливим, ніж бойові характеристики.

Журналісти Новини.LIVE побували на випробуваннях "Бебрадрона" та поспілкувалися з розробниками безпілотника.

Підготовка до вильоту

На полігоні все відбувається швидко: хтось перевіряє зв'язок, хтось — кріплення гвинтів. Дрон готують до встановлення на пневматичну катапульту, перед цим команда уже провела балансувальні роботи — псевдобоєзаряд у носі, батарея в хвості: між ними потрібно знайти точну рівновагу.

"Перевірка роботи елеронів, щоб літак правильно стабілізувався в повітрі в автоматичному режимі. Перевірка відеосигналу, перевірка камери, перевірка сигналу керування — це основні вимоги перед зльотом", — пояснює к ер івник напрямку БПЛА компанії "BlueBird Tech" Сергій.

Інженер Сергій про "Бебрадрон". Фото: Новини.LIVE

Гнучкість і характеристики

Золотий стандарт — 45 кілометрів і 7,5 кілограма — розробники описують як базову конфігурацію, а не як єдину можливу. Платформа дозволяє жонглювати параметрами: більше вибухівки — менше дальності, більше батарей — навпаки. Усе залежить від того, яка ціль і де вона знаходиться.

"Якщо ми компенсуємо це навантаження батареєю, ми можемо взяти більше боєприпасу, але залетіти на меншу відстань. І навпаки, якщо ми забезпечимо зв'язок далі, то ми можемо поставити додаткові батареї і залетіти, наприклад, з боєприпасом 4 кілограми на відстані більше 50 кілометрів", — розповів Сергій.

"Бебрадрон" перед початком випробувань. Фото: Новини.LIVE

Переваги перед FPV

"Бебрадрон" не конкурує з FPV — він займає іншу нішу. Там, де малий безпілотник зупиняється через відстань або глушіння, "крило" продовжує летіти. Режим "круїз" дозволяє утримувати курс навіть в умовах активної радіоелектронної боротьби з боку противника.

"Він має перевагу в основному в тому, що має більшу відстань враження — 45 км, може нести велике бойове навантаження — 7,5 кг, і за певної загрози застосування РЕБ він може за рахунок режиму круїз досягати цілі", — каже директор компанії "BlueBird Tech" Борис Будеянський.

Борис Будеянський про "Бебрадрон". Фото: Новини.LIVE

Запуск і посадка

Зліт — чіткий та дуже швидкий: система автоматичного зльоту вже давно зробила невдалі запуски рідкістю. Під час посадки дрон отримав пошкодження, але некритичні: польовий ремонт на п'ять хвилин, і машина знову готова до вильоту. Навчитись пілотувати "Бебру", за словами розробників, можна за чверть години — навіть тим, хто раніше літав лише на FPV.

"Ті, хто літали на FPV — наші бойові пілоти, які є в польовій команді, — вчились за хвилин 10–15. Тобто літати на крилах, особливо на Бебрі, взагалі дуже легко", — розповів інженер компанії, який побажав залишитись анонімним.

"Бебрадрон" у повітрі. Фото: Новини.LIVE

Модульність як безпека

Збирати дрон можна в різних місцях, електроніку — міняти легко, під кожну ділянку фронту — підлаштовувати окремо. У часи, коли ворог полює за виробничими потужностями, можливість швидко перенести виробництво — питання виживання підприємства.

"Конструкція початково розрахована на те, щоб бути максимально модульною, максимально простою в збірці і одразу пристосована для того, щоб масштабувати її і зробити релокацію виробництв, тому що це дуже важливе безпекове питання", — наголошує Сергій.

"Бебрадрон" на землі. Фото: Новини.LIVE

Черговий етап випробування нового дрона пройшов позитивно. Попереду ще кілька. Лише після цього буде запуск у масове виробництво. Інженери сподіваються, що все це займе мінімум часу і довгоочікуваний на передовій дрон вже дуже скоро почнуть постачати на фронт.

