"Бебрадрон": в Одесской области провели испытания нового украинского дрона

Украинский дрон на испытаниях. Фото: Новини.LIVE

Украинская компания "BlueBird Tech" презентовала и испытала собственный дрон-камикадзе "Бебрадрон" - модульную платформу с дальностью поражения до 45 километров и полезной нагрузкой 7,5 килограмма. Беспилотник стал ответом на конкретный запрос с фронта: поражать цели, до которых FPV-дроны из-за ограниченной дальности и малой нагрузки просто не достают. Конструкция изначально рассчитана на масштабирование и быструю релокацию производства — что в условиях войны не менее важно, чем боевые характеристики.

Журналисты Новини.LIVE побывали на испытаниях "Бебрадрона" и пообщались с разработчиками беспилотника.

Подготовка к вылету

На полигоне все происходит быстро: кто-то проверяет связь, кто-то — крепление винтов. Дрон готовят к установке на пневматическую катапульту, перед этим команда уже провела балансировочные работы — псевдобоезаряд в носу, батарея в хвосте: между ними нужно найти точное равновесие.

"Проверка работы элеронов, чтобы самолет правильно стабилизировался в воздухе в автоматическом режиме. Проверка видеосигнала, проверка камеры, проверка сигнала управления - это основные требования перед взлетом", — объясняет руководитель направления БПЛА компании "BlueBird Tech" Сергей.

Гибкость и характеристики

Золотой стандарт — 45 километров и 7,5 килограмма — разработчики описывают как базовую конфигурацию, а не как единственно возможную. Платформа позволяет жонглировать параметрами: больше взрывчатки — меньше дальности, больше батарей — наоборот. Все зависит от того, какая цель и где она находится.

"Если мы компенсируем эту нагрузку батареей, мы можем взять больше боеприпаса, но залететь на меньшее расстояние. И наоборот, если мы обеспечим связь дальше, то мы можем поставить дополнительные батареи и залететь, например, с боеприпасом 4 килограмма на расстоянии более 50 километров", — рассказал Сергей.

Преимущества перед FPV

"Бебрадрон" не конкурирует с FPV — он занимает другую нишу. Там, где малый беспилотник останавливается из-за расстояния или глушения, "крыло" продолжает лететь. Режим "круиз" позволяет удерживать курс даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы со стороны противника.

"Он имеет преимущество в основном в том, что имеет большее расстояние поражения — 45 км, может нести большую боевую нагрузку — 7,5 кг, и при определенной угрозе применения РЭБ он может за счет режима круиз достигать цели", — говорит директор компании "BlueBird Tech" Борис Будеянский.

Запуск и посадка

Взлет — четкий и очень быстрый: система автоматического взлета уже давно сделала неудачные запуски редкостью. Во время посадки дрон получил повреждения, но некритические: полевой ремонт на пять минут, и машина снова готова к вылету. Научиться пилотировать "Бебру", по словам разработчиков, можно за четверть часа — даже тем, кто раньше летал только на FPV.

"Те, кто летали на FPV — наши боевые пилоты, которые есть в полевой команде, — учились за минут 10-15. То есть летать на крыльях, особенно на Бебри, вообще очень легко", — рассказал инженер компании, который пожелал остаться анонимным.

Модульность как безопасность

Собирать дрон можно в разных местах, электронику — менять легко, под каждый участок фронта — подстраивать отдельно. Во времена, когда враг охотится за производственными мощностями, возможность быстро перенести производство — вопрос выживания предприятия.

"Конструкция изначально рассчитана на то, чтобы быть максимально модульной, максимально простой в сборке и сразу приспособлена для того, чтобы масштабировать ее и сделать релокацию производств, потому что это очень важный вопрос безопасности", — подчеркивает Сергей.

Очередной этап испытания нового дрона прошел положительно. Впереди еще несколько. Только после этого будет запуск в массовое производство. Инженеры надеются, что все это займет минимум времени и долгожданный на передовой дрон уже очень скоро начнут поставлять на фронт.

