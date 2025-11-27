Иностранные силы могут усилить оборону побережья Одессы

Украинские бойцы на катере. Фото иллюстративное: 15 отдельный полк поддержки

Президент Франции заявил о возможной отправке стабилизационных сил в Одессу. Иностранные войска могут включать морскую и сухопутную компоненты. Украинские военные уже контролируют побережье, но угроза со стороны противника все еще существует.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Размещение иностранных военных

Президент Франции Эмануэль Макрон, по результатам Коалиции желающих" заявил о возможной отправке стабилизационных сил в Одессу в рамках международной коалиции. Размещение таких сил поможет усилить оборону побережья и защитить морскую акваторию.

Плетенчук пояснил, что побережье Одессы фактически является линией фронта, и для его обороны используют различные силы. ВСУ и другие структуры безопасности контролируют акваторию, чтобы враг не мог находиться вблизи берегов. Он отметил, что международное морское право и украинское законодательство позволяют привлекать дополнительные силы для защиты побережья. Это может включать как сухопутный контингент, так и морскую компоненту.

"Воздушное пространство над нашей акваторией остается проблемным, россияне используют его для ударов. Но на нашем направлении они сейчас ограничены", — добавил представитель ВМС.

По его словам, Украина имеет планы и потребности, которые могут быть закрыты вместе с международными партнерами.

Напомним, мы сообщали о том, что Макрон сделал заявление после встречи Коалиции желающих. Также мы писали о том, что президент Франции назвал следующий шаг по подписанию мирного плана.