Іноземні сили можуть посилити оборону узбережжя Одеси

Президент Франції заявив про можливе відправлення стабілізаційних сил до Одеси. Іноземні війська можуть включати морську і сухопутну компоненти. Українські військові вже контролюють узбережжя, але загроза з боку противника все ще існує.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Розміщення іноземних військових

Президент Франції Емануель Макрон, за результатами Коаліції охочих" заявив про можливе відправлення стабілізаційних сил до Одеси в межах міжнародної коаліції. Розміщення таких сил допоможе посилити оборону узбережжя та захистити морську акваторію.

Плетенчук пояснив, що узбережжя Одеси фактично є лінією фронту, і для його оборони використовують різні сили. ЗСУ та інші структури безпеки контролюють акваторію, щоб ворог не міг перебувати поблизу берегів. Він зазначив, що міжнародне морське право та українське законодавство дозволяють залучати додаткові сили для захисту узбережжя. Це може включати як сухопутний контингент, так і морську компоненту.

"Повітряний простір над нашою акваторією залишається проблемним, росіяни використовують його для ударів. Але на нашому напрямку вони зараз обмежені", — додав речник ВМС.

За його словами, Україна має плани та потреби, які можуть бути закриті разом з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Макрон зробив заяву після зустрічі Коаліції охочих. Також ми писали про те, що президент Франції назвав наступний крок для підписання мирного плану.