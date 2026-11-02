Задержанный моряк. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержали бывшего моряка торгового судна, которого подозревают в государственной измене. Мужчина работал на российскую ФСБ и собирал данные о расположении украинской противовоздушной обороны. Эту информацию враг мог использовать для корректировки ударов по городу. Агента задержали по месту жительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Задержание агента ФСБ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе российского агента, который помогал врагу готовить атаки на город. Им оказался бывший моряк торгового судна, который после выхода на пенсию начал сотрудничать с российской спецслужбой. По данным следствия, мужчина передавал россиянам информацию о боевых позициях украинской противовоздушной обороны. В частности, он наводил на них реактивные дроны, которые российская армия использовала для атак.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли его деятельность и задержали по месту жительства. Также правоохранителям удалось обезопасить пункты базирования Сил обороны, которые находились в районе шпионской активности.

Как мужчина собирал информацию

По данным расследования, ФСБ завербовала бывшего моряка после того, как он уволился с работы на судне. К сотрудничеству его привлек знакомый — бывший милиционер из Одессы, который уехал в Россию и работал на российскую спецслужбу. Для выполнения заданий кураторов мужчина передвигался по городу и его окрестностям на велосипеде. Во время поездок он скрытно фотографировал и снимал на видео объекты, которые могли заинтересовать россиян. Кроме того, следователи зафиксировали, что задержанный неоднократно выражал в кругу своих знакомых симпатии к кремлевскому режиму.

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В ходе обысков у него изъяли видеокамеру и смартфон. По версии следствия, эти устройства мужчина использовал для сбора разведывательной информации и скрытой связи с представителями ФСБ.

Какое наказание грозит

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение других агентов

Еще одного российского агента разоблачили в рядах ВСУ. На юге Украины задержали военнослужащего, которого подозревают в передаче ФСБ координат украинских позиций на Херсонском и Запорожском направлениях. Для конспирации он использовал 18 смартфонов и сменил 77 телефонных номеров. После самовольного оставления части мужчину разыскали и задержали. По данным СБУ, военнослужащий по контракту искал дополнительный заработок через тематические Telegram-каналы. Там на него обратили внимание представители российской спецслужбы и впоследствии завербовали. Он передавал куратору голосовые сообщения с информацией о местах прохождения службы, инженерных переправах и оборонительных укреплениях ВСУ. Также отмечал на Google Maps позиции соседних украинских подразделений.

Чтобы скрыть сотрудничество с врагом, агент регулярно менял SIM-карты. После побега из воинской части он сначала отправился в Одессу, а затем планировал перебраться в Николаев, однако его задержали сотрудники СБУ. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения и самовольном оставлении воинской части. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители задержали местного безработного, который по заданию ФСБ следил за АЗС, военными бензовозами и грузовыми эшелонами. По данным следствия, мужчина должен был устанавливать GPS-трекеры на нужные врагу объекты, чтобы российские военные могли отслеживать их перемещение. Агента задержали именно во время попытки установить такое устройство на военный бензовоз.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе СБУ задержала местного мастера по ремонту компьютерной техники, которого подозревают в поиске позиций украинской ПВО. По данным следствия, мужчина ездил по городу на мопеде, фиксировал координаты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, а затем передавал информацию российским спецслужбам.