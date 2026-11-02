Моряк, якого затримали. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали колишнього моряка торговельного судна, якого підозрюють у державній зраді. Чоловік працював на російську ФСБ і збирав дані про розташування української протиповітряної оборони. Цю інформацію ворог міг використовувати для коригування ударів по місту. Агента затримали за місцем проживання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Затримання агента ФСБ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила в Одесі російського агента, який допомагав ворогу готувати атаки на місто. Ним виявився колишній моряк торговельного судна, який після виходу на пенсію почав співпрацювати з російською спецслужбою. За матеріалами слідства, чоловік передавав росіянам інформацію про бойові позиції української протиповітряної оборони. Зокрема, він наводив на них реактивні дрони, які російська армія використовувала для атак.

Співробітники СБУ завчасно викрили його діяльність і затримали за місцем проживання. Також правоохоронцям вдалося убезпечити пункти базування Сил оборони, які перебували в районі шпигунської активності.

Як чоловік збирав інформацію

За даними розслідування, ФСБ завербувала колишнього моряка після того, як він залишив роботу на судні. До співпраці його залучив знайомий — колишній міліціонер з Одеси, який виїхав до Росії та працював на російську спецслужбу. Для виконання завдань кураторів чоловік пересувався містом та його околицями на велосипеді. Під час поїздок він приховано фотографував і знімав на відео об'єкти, які могли зацікавити росіян. Крім того, слідчі задокументували, що затриманий неодноразово висловлював серед свого оточення прихильність до кремлівського режиму.

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Під час обшуків у нього вилучили відеокамеру та смартфон. За версією слідства, ці пристрої чоловік використовував для збору розвідувальної інформації та прихованого зв'язку з представниками ФСБ.

Яке покарання загрожує

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття інших агентів

Ще одного російського агента викрили в лавах ЗСУ. На півдні України затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі ФСБ координат українських позицій на Херсонському та Запорізькому напрямках. Для конспірації він використовував 18 смартфонів і змінив 77 телефонних номерів. Після самовільного залишення частини чоловіка розшукали та затримали. За даними СБУ, військовий за контрактом шукав додатковий заробіток через тематичні Telegram-канали. Там на нього звернули увагу представники російської спецслужби та згодом завербували. Він передавав куратору голосові повідомлення з інформацією про місця проходження служби, інженерні переправи й оборонні укріплення ЗСУ. Також позначав на Google Maps позиції сусідніх українських підрозділів.

Щоб приховати співпрацю з ворогом, агент регулярно змінював SIM-картки. Після втечі з військової частини він спочатку вирушив до Одеси, а потім планував перебратися до Миколаєва, однак його затримали співробітники СБУ. Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та самовільному залишенні військової частини. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині правоохоронці затримали місцевого безробітного, який за завданням ФСБ стежив за АЗС, військовими бензовозами та вантажними ешелонами. За даними слідства, чоловік мав встановлювати GPS-трекери на потрібні ворогу об’єкти, щоб російські військові могли відстежувати їхнє переміщення. Затримали агента саме під час спроби встановити такий пристрій на військовий бензовоз.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі СБУ затримала місцевого майстра з ремонту комп'ютерної техніки, якого підозрюють у пошуку позицій української ППО. За даними слідства, чоловік їздив містом на мопеді, фіксував координати зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, а потім передавав інформацію російським спецслужбам.