В Одессе мужчина получил срок за поддержку России в Facebook

Зал суда. Фото иллюстративное: Прокуратура Украины

В Одессе суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в распространении пророссийских материалов, советской символики и публикаций, разжигающих национальную вражду. По совокупности статей мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Реклама

Одессит распространял запрещенный контент

Как установило следствие, обвиняемый пользовался открытой страницей в социальной сети Facebook и систематически распространял запрещенный контент. Среди материалов, которые исследовали по делу, было сообщение с фразой о том, что "9 мая был, есть и будет главным праздником..." с использованием георгиевской ленты и советской символики.

Также мужчина распространял публикации, в которых утверждалось, что Украина якобы сама виновата в войне, а Россия "освобождает". Некоторые сообщения содержали даже оскорбительные высказывания в отношении украинцев и отрицание украинской государственности. Кроме этого, следователи зафиксировали репосты в поддержку российской армии и одобрение оккупации украинских территорий.

Реклама

Какое наказание за распространение запрещенной символики

При рассмотрении дела обвиняемый признал вину, подтвердил содержание публикаций и заявил, что сожалеет о содеянном. Также он прекратил пользоваться страницей в соцсети. Суд признал мужчину виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: разжигание национальной вражды, распространение коммунистической символики и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Окончательное наказание — пять лет лишения свободы, однако мужчину освободили от отбывания с испытательным сроком на два года.

Читайте также:

Реклама

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жительница Одессы восхваляла действия России и публиковала соответствующие сообщения в Telegram. В своих сообщениях она называла украинцев оскорбительными словами, в частности, унижала их по национальному признаку и за поддержку страны. Более того, она открыто оправдывала вторжение России, подавая его как якобы "правильные действия". Кроме этого, под суд пошел и одессит, который создавал и распространял публикации в поддержку российских военных и оправдание войны против Украины. Он также использовал оскорбительные высказывания в отношении украинцев.

Новини.LIVE писали, что суд признал виновным жителя Одесской области в теракте, который произошел в Новоалексеевке на Херсонщине. В документах суда говорится, что обвиняемый проходил обучение по изготовлению взрывного устройства в России. После этого он вернулся в Украину, где вместе с сообщником продолжил подготовку.