Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса В Одессе мужчина получил срок за поддержку России в Facebook

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 15:55
Зал суда. Фото иллюстративное: Прокуратура Украины

В Одессе суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в распространении пророссийских материалов, советской символики и публикаций, разжигающих национальную вражду. По совокупности статей мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Одессит распространял запрещенный контент

Как установило следствие, обвиняемый пользовался открытой страницей в социальной сети Facebook и систематически распространял запрещенный контент. Среди материалов, которые исследовали по делу, было сообщение с фразой о том, что "9 мая был, есть и будет главным праздником..." с использованием георгиевской ленты и советской символики.

Также мужчина распространял публикации, в которых утверждалось, что Украина якобы сама виновата в войне, а Россия "освобождает". Некоторые сообщения содержали даже оскорбительные высказывания в отношении украинцев и отрицание украинской государственности. Кроме этого, следователи зафиксировали репосты в поддержку российской армии и одобрение оккупации украинских территорий.

Какое наказание за распространение запрещенной символики

При рассмотрении дела обвиняемый признал вину, подтвердил содержание публикаций и заявил, что сожалеет о содеянном. Также он прекратил пользоваться страницей в соцсети. Суд признал мужчину виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: разжигание национальной вражды, распространение коммунистической символики и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Окончательное наказание — пять лет лишения свободы, однако мужчину освободили от отбывания с испытательным сроком на два года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жительница Одессы восхваляла действия России и публиковала соответствующие сообщения в Telegram. В своих сообщениях она называла украинцев оскорбительными словами, в частности, унижала их по национальному признаку и за поддержку страны. Более того, она открыто оправдывала вторжение России, подавая его как якобы "правильные действия". Кроме этого, под суд пошел и одессит, который создавал и распространял публикации в поддержку российских военных и оправдание войны против Украины. Он также использовал оскорбительные высказывания в отношении украинцев.

Новини.LIVE писали, что суд признал виновным жителя Одесской области в теракте, который произошел в Новоалексеевке на Херсонщине. В документах суда говорится, что обвиняемый проходил обучение по изготовлению взрывного устройства в России. После этого он вернулся в Украину, где вместе с сообщником продолжил подготовку.

Новости Одессы российская символика судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации