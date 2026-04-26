В Одесі чоловік отримав строк за підтримку Росії у Facebook

Зала суду. Фото ілюстративне

В Одесі суд виніс вирок місцевому жителю, якого обвинувачували у поширенні проросійських матеріалів, радянської символіки та публікацій, що розпалювали національну ворожнечу. За сукупністю статей чоловікові призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком.

Єдиний державний реєстр судових рішень.

Одесит поширював заборонений контент

Як встановило слідство, обвинувачений користувався відкритою сторінкою у соціальній мережі Facebook та систематично поширював заборонений контент. Серед матеріалів, які досліджували у справі, був допис із фразою про те, що "9 мая был, есть и будет главным праздником…" із використанням георгіївської стрічки та радянської символіки.

Також чоловік поширював публікації, у яких стверджувалося, що Україна нібито сама винна у війні, а Росія "визволяє". Деякі дописи містили навіть образливі висловлювання щодо українців та заперечення української державності. Крім цього, слідчі зафіксували репости на підтримку російської армії та схвалення окупації українських територій.

Яке покарання за поширення забороненої символіки

Під час розгляду справи обвинувачений визнав провину, підтвердив зміст публікацій та заявив, що шкодує про скоєне. Також він припинив користуватися сторінкою у соцмережі. Суд визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: розпалювання національної ворожнечі, поширення комуністичної символіки та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Остаточне покарання — п’ять років позбавлення волі, однак чоловіка звільнили від відбування з іспитовим строком на два роки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що мешканка Одеси вихваляла дії Росії та публікувала відповідні дописи у Telegram. У своїх повідомленнях вона називала українців образливими словами, зокрема, принижувала їх за національною ознакою та за підтримку країни. Ба більше, вона відкрито виправдовувала вторгнення Росії, подаючи його як нібито "правильні дії". Крім цього, під суд пішов і одесит, який створював і поширював публікації на підтримку російських військових та виправдовування війни проти України. Він також використовував образливі висловлювання щодо українців.

Новини.LIVE писали, що суд визнав винним жителя Одещини у теракті, який стався в Новоолексіївці на Херсонщині. У документах суду йдеться, що обвинувачений проходив навчання з виготовлення вибухового пристрою в Росії. Після цього він повернувся до України, де разом зі спільником продовжив підготовку.