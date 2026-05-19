В Одессе на детской площадке нашли мертвую женщину: что известно

Следователи работают на месте происшествия. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе на одной из детских площадок Пересыпского района нашли мертвой пожилую женщину. На теле обнаружили ранение шеи. Полиция начала расследование.

Детская площадка, на которой обнаружили тело. Фото: ГУНП в Одесской области

По данным полиции, тело 68-летней женщины с ранениями шеи нашли вечером 18 мая. Оно лежало в беседке на детской площадке возле жилых домов. Рядом с погибшей правоохранители обнаружили и нож. Его также направят на исследование.

Рассматривают смерть, как самоубийство

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Для установления точной причины смерти тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Тело ребенка в морозилке

Добавим, сейчас в Одесском апелляционном суде продолжают рассмотрение резонансного дела в отношении женщины и ее сожителя. Ранее их осудили за оставление малолетнего ребенка в опасности. После смерти малыша, по данным следствия, его тело спрятали в морозилке. По информации прокуратуры, дело слушают в закрытом режиме. Следователи рассматривают сразу несколько жалоб стороны защиты. Оба обвиняемых пытаются обжаловать приговор, который им вынесли в ноябре прошлого года.

