Главная Одесса В Одессе на детской площадке нашли мертвую женщину: что известно

В Одессе на детской площадке нашли мертвую женщину: что известно

Дата публикации 19 мая 2026 10:42
В Одессе на детской площадке нашли мертвую женщину: что известно
Следователи работают на месте происшествия. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе на одной из детских площадок Пересыпского района нашли мертвой пожилую женщину. На теле обнаружили ранение шеи. Полиция начала расследование.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Слідчі дії в Одесі
Детская площадка, на которой обнаружили тело. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе нашли мертвой женщину

По данным полиции, тело 68-летней женщины с ранениями шеи нашли вечером 18 мая. Оно лежало в беседке на детской площадке возле жилых домов. Рядом с погибшей правоохранители обнаружили и нож. Его также направят на исследование.

Рассматривают смерть, как самоубийство

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Для установления точной причины смерти тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Тело ребенка в морозилке

Добавим, сейчас в Одесском апелляционном суде продолжают рассмотрение резонансного дела в отношении женщины и ее сожителя. Ранее их осудили за оставление малолетнего ребенка в опасности. После смерти малыша, по данным следствия, его тело спрятали в морозилке. По информации прокуратуры, дело слушают в закрытом режиме. Следователи рассматривают сразу несколько жалоб стороны защиты. Оба обвиняемых пытаются обжаловать приговор, который им вынесли в ноябре прошлого года.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одесской области после застолья мужчина до смерти избил знакомого, а затем закопал его тело в лесополосе возле дома. Пропавшего несколько дней искали родные и полиция.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области во время ссоры из-за ревности мужчина ударил ножом своего брата-близнеца. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в больницу.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
