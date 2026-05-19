Головна Одеса В Одесі на дитячому майданчику знайшли мертву жінку: що відомо

Дата публікації: 19 травня 2026 10:42
Слідчі працюють на місці події. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі на одному з дитячих майданчиків Пересипського району знайшли мертвою літню жінку. На тілі виявили поранення шиї. Поліція розпочала розслідування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Слідчі дії в Одесі
Дитячий майданчик, на якому виявили тіло. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі знайшли мертвою жінку

За даними поліції, тіло 68-річної жінки з пораненнями шиї знайшли ввечері 18 травня. Воно лежало в альтанці на дитячому майданчику біля житлових будинків. Поряд із загиблою правоохоронці виявили й ніж. Його також направлять на дослідження.

Розглядають смерть, як самогубство

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство". Для встановлення точної причини смерті тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Тіло дитини в морозилці

Додамо, наразі в Одеському апеляційному суді продовжують розгляд резонансної справи щодо жінки та її співмешканця. Раніше їх засудили за залишення малолітньої дитини в небезпеці. Після смерті малюка, за даними слідства, його тіло приховали у морозилці. За інформацією прокуратури, справу слухають у закритому режимі. Слідчі розглядають одразу кілька скарг сторони захисту. Обидва обвинувачені намагаються оскаржити вирок, який їм винесли у листопаді минулого року.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Одещині після застілля чоловік до смерті побив знайомого, а потім закопав його тіло у лісосмузі біля будинку. Зниклого кілька днів шукали рідні та поліція.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині під час сварки через ревнощі чоловік ударив ножем свого брата-близнюка. Потерпілого у важкому стані забрали до лікарні.

вбивство Новини Одеси тіло загибель
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
