В Одесі на дитячому майданчику знайшли мертву жінку: що відомо

Слідчі працюють на місці події. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі на одному з дитячих майданчиків Пересипського району знайшли мертвою літню жінку. На тілі виявили поранення шиї. Поліція розпочала розслідування.

Дитячий майданчик, на якому виявили тіло. Фото: ГУНП в Одеській області

За даними поліції, тіло 68-річної жінки з пораненнями шиї знайшли ввечері 18 травня. Воно лежало в альтанці на дитячому майданчику біля житлових будинків. Поряд із загиблою правоохоронці виявили й ніж. Його також направлять на дослідження.

Розглядають смерть, як самогубство

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство". Для встановлення точної причини смерті тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Тіло дитини в морозилці

Додамо, наразі в Одеському апеляційному суді продовжують розгляд резонансної справи щодо жінки та її співмешканця. Раніше їх засудили за залишення малолітньої дитини в небезпеці. Після смерті малюка, за даними слідства, його тіло приховали у морозилці. За інформацією прокуратури, справу слухають у закритому режимі. Слідчі розглядають одразу кілька скарг сторони захисту. Обидва обвинувачені намагаються оскаржити вирок, який їм винесли у листопаді минулого року.

