Погода в Одессе 3 декабря: прогноз шторма, тумана и прохладной температуры

В среду, 3 декабря, в Одессе будет штормить. Синоптики прогнозируют туман. Температура воздуха будет достаточно прохладной. Однако сильного ветра ожидать не стоит.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Без существенных осадков. Синоптики прогнозируют сильный туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днем — +9...+11 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9°C, днем составит +7...+12 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

