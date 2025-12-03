Видео
Видео

В Одессе на сегодня штормовое предупреждение — что ожидается

В Одессе на сегодня штормовое предупреждение — что ожидается

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе 3 декабря: прогноз шторма, тумана и прохладной температуры
Люди гуляют на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 3 декабря, в Одессе будет штормить. Синоптики прогнозируют туман. Температура воздуха будет достаточно прохладной. Однако сильного ветра ожидать не стоит.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Без существенных осадков. Синоптики прогнозируют сильный туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днем — +9...+11 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9°C, днем составит +7...+12 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, какой будет погода в Киеве сегодня. Также мы писали о том, какие области накроют дожди.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
