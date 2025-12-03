Погода в Одесі 3 грудня: прогноз шторму, туману та прохолодної температури

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 3 грудня, в Одесі штормитиме. Синоптики прогнозують туман. Температура повітря буде досить прохолодною. Однак сильного вітру очікувати не варто.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Без істотних опадів. Синоптики прогнозують сильний туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+8 °C, вдень — +9...+11 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +4…+9°C, вдень становитиме +7…+12 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

