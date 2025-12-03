Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі на сьогодні штормове попередження — що очікується

В Одесі на сьогодні штормове попередження — що очікується

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 05:46
Погода в Одесі 3 грудня: прогноз шторму, туману та прохолодної температури
Люди гуляють на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 3 грудня, в Одесі штормитиме. Синоптики прогнозують туман. Температура повітря буде досить прохолодною. Однак сильного вітру очікувати не варто. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Без істотних опадів. Синоптики прогнозують сильний туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+8 °C, вдень — +9...+11 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +4…+9°C, вдень становитиме +7…+12 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода у Києві сьогодні. Також ми писали про те, які області накриють дощі.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації