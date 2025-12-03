Погода в Одесі 3 грудня: прогноз шторму, туману та прохолодної температури

В Одесі на сьогодні штормове попередження — що очікується
У середу, 3 грудня, в Одесі штормитиме. Синоптики прогнозують туман. Температура повітря буде досить прохолодною. Однак сильного вітру очікувати не варто.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Без істотних опадів. Синоптики прогнозують сильний туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+8 °C, вдень — +9...+11 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +4…+9°C, вдень становитиме +7…+12 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.
