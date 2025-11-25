Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса В Одессе на заказ подожгли почтовое отделение — что известно

В Одессе на заказ подожгли почтовое отделение — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 14:26
обновлено: 14:26
Поджог почтового отделения в Одессе: исполнителя будут судить
Злоумышленник в кабинете полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе произошел пожар возле почтового отделения в жилой пятиэтажке. Поджог организовал 20-летний житель Подольщины, который согласился выполнить задание за деньги. За содеянное парню грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Умышленный поджог

В полиции отметили, что пожар возник на фасаде одного из почтовых отделений города, расположенного в жилом доме. Огонь вспыхнул вечером, когда большинство жильцов было дома. Пламя быстро заметили жители многоэтажки. Они потушили его подручными средствами и вызвали полицию. К счастью, никто не пострадал, однако повреждены двери, навес, фонарь, пол и вывеска. Сумма ущерба превысила 33 тысячи гривен.

Реклама

Во время следствия полицейские установили, что пожар вызвал молодой человек, который арендовал жилье в Одессе. Он рассказал, что получил предложение поджога в одном из мессенджеров — неизвестный пообещал вознаграждение и прислал адрес объекта. Также парню перечислили деньги на приобретение легковоспламеняющейся жидкости. Вечером исполнитель принес канистру с горючим к двери отделения, оставил ее и поджег. Он несколько минут следил, как появляется пламя, после чего скрылся с места происшествия. Чтобы подтвердить выполнение "задания", парень записал видео пожара и отправил его заказчику. Несмотря на это обещанных денег он так и не получил.

Как накажут

Во время осмотра места происшествия и обысков правоохранители изъяли канистру и телефон с перепиской, которые подтверждают договоренность. Собранные материалы позволили предъявить обвинение за умышленное повреждение имущества путем поджога. Суд взял молодого человека под стражу с правом внесения залога в 242 240 гривен, однако он его не оплатил. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Обвинительный акт передали в суд.

Реклама

Напомним, мы сообщали, что Туск назвал виновных в диверсии на железной дороге в Польше. Также мы писали, что киевлянин поджигал релейные шкафы на заказ.

Одесса Одесская область поджог почта Новости Одессы злоумышленники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации