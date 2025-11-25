Поджог почтового отделения в Одессе: исполнителя будут судить

Злоумышленник в кабинете полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе произошел пожар возле почтового отделения в жилой пятиэтажке. Поджог организовал 20-летний житель Подольщины, который согласился выполнить задание за деньги. За содеянное парню грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Умышленный поджог

В полиции отметили, что пожар возник на фасаде одного из почтовых отделений города, расположенного в жилом доме. Огонь вспыхнул вечером, когда большинство жильцов было дома. Пламя быстро заметили жители многоэтажки. Они потушили его подручными средствами и вызвали полицию. К счастью, никто не пострадал, однако повреждены двери, навес, фонарь, пол и вывеска. Сумма ущерба превысила 33 тысячи гривен.

Во время следствия полицейские установили, что пожар вызвал молодой человек, который арендовал жилье в Одессе. Он рассказал, что получил предложение поджога в одном из мессенджеров — неизвестный пообещал вознаграждение и прислал адрес объекта. Также парню перечислили деньги на приобретение легковоспламеняющейся жидкости. Вечером исполнитель принес канистру с горючим к двери отделения, оставил ее и поджег. Он несколько минут следил, как появляется пламя, после чего скрылся с места происшествия. Чтобы подтвердить выполнение "задания", парень записал видео пожара и отправил его заказчику. Несмотря на это обещанных денег он так и не получил.

Как накажут

Во время осмотра места происшествия и обысков правоохранители изъяли канистру и телефон с перепиской, которые подтверждают договоренность. Собранные материалы позволили предъявить обвинение за умышленное повреждение имущества путем поджога. Суд взял молодого человека под стражу с правом внесения залога в 242 240 гривен, однако он его не оплатил. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Обвинительный акт передали в суд.

