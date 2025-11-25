Відео
В Одесі на замовлення підпалили поштове відділення — що відомо

Дата публікації: 25 листопада 2025 14:26
Оновлено: 14:26
Підпал поштового відділення в Одесі: виконавця судитимуть
Зловмисник в кабінеті поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі сталася пожежа біля поштового відділення у житловій п’ятиповерхівці. Підпал організував 20-річний житель Подільщини, який погодився виконати завдання за гроші. За скоєне хлопцю загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Навмисний підпал

В поліції зазначили, що пожежа виникла на фасаді одного з поштових відділень міста, розташованого в житловому будинку. Вогонь спалахнув увечері, коли більшість мешканців була вдома. Полум’я швидко помітили жителі багатоповерхівки. Вони загасили його підручними засобами та викликали поліцію. На щастя, ніхто не постраждав, однак пошкоджено двері, навіс, ліхтар, підлогу та вивіску. Сума збитків перевищила 33 тисячі гривень.

Під час слідства поліцейські встановили, що пожежу спричинив молодик, який орендував житло в Одесі. Він розповів, що отримав пропозицію підпалу в одному з месенджерів — невідомий пообіцяв винагороду та надіслав адресу об’єкта. Також хлопцю перерахували гроші на придбання легкозаймистої рідини. Увечері виконавець приніс каністру з пальним до дверей відділення, залишив її та підпалив. Він кілька хвилин стежив, як з’являється полум’я, після чого втік з місця події. Щоб підтвердити виконання "завдання", хлопець записав відео пожежі та відправив його замовнику. Попри це обіцяних грошей він так і не отримав.

Як покарають

Під час огляду місця події й обшуків правоохоронці вилучили каністру та телефон із листуванням, які підтверджують домовленість. Зібрані матеріали дозволили висунути обвинувачення за умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Суд узяв молодика під варту з правом внесення застави у 242 240 гривень, однак він її не сплатив. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Обвинувальний акт передали до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Туск назвав винних у диверсії на залізниці у Польщі. Також ми писали, що киянин підпалював релейні шафи на замовлення.

