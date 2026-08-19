Транспорт в Одессе частично остановился из-за ремонта электросетей

Трамваи остановились на путях. Фото иллюстративное: Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения ОМР

В Одессе сегодня, 19 августа, из-за неотложных работ на энергетическом оборудовании временно изменен график движения электротранспорта. Часть трамваев и троллейбусов не будет курсировать, еще несколько маршрутов сократили. Чтобы сохранить связь между районами, на отдельных направлениях запустили социальные автобусы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Отключение света в Одессе

По информации мэрии, энергетики будут проводить неотложный ремонт оборудования с 08:30 до 19:00. На это время часть потребителей в Приморском и Пересыпском районах будет обесточена, что повлияет и на работу городского электротранспорта.

В то же время, по сообщению ДТЭК "Одесские электросети", если в Одессе объявят воздушную тревогу, ремонт может затянуться. После его завершения электроснабжение будут восстанавливать постепенно, поэтому восстановление света для всех потребителей также займет некоторое время.

Какой транспорт не будет курсировать

Полностью не будут курсировать трамваи № 5, № 12, № 15, № 21 и № 28, а также троллейбусы № 2 и № 3.

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Еще шесть маршрутов будут работать по сокращенным схемам:

трамвай №1 — Черноморского казачества — 28-я Бригада;

трамвай № 7 — 11-я ст. Люстдорфской дороги — Старосинная площадь;

трамвай №10 — Ицхака Рабина — Старосинная площадь;

троллейбус № 7 — ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал;

троллейбус № 9 — ул. Инглези — Железнодорожный вокзал;

троллейбус №10 — ул. Инглези — Железнодорожный вокзал.

Без изменений продолжат курсировать трамваи №17, №18, №20 и №27, а также троллейбусы №8 и №12.

Запущены автобусы

На время ограничений часть маршрутов электротранспорта будут дублировать социальные автобусы. Они будут работать по схемам троллейбуса №3 и трамваев №15 и №21.

Автобус №3 будет курсировать между станцией «Застава I» и парком Шевченко. Первый рейс от «Заставы I» запланирован на 06:30, последний — на 19:30. От парка Шевченко автобусы будут отправляться с 07:10 до 20:10.

Автобус №15 соединит Тираспольскую площадь со Слободским рынком. От Тираспольской площади рейсы предусмотрены с 06:30 до 19:00, в обратном направлении — с 07:00 до 19:30.

Автобус № 21 будет курсировать между Заставой II и Тираспольской площадью. От Заставы II рейсы предусмотрены в 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 14:30 и 15:30. От Тираспольской площади — в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00 и 16:00.

Чем заменили трамвай №5

Отдельно организован автобусный маршрут №5тр "Аркадия — Железнодорожный вокзал", который будет работать в режиме маршрутного такси. От Аркадии первый автобус отправляется в 07:00, последний — в 20:00. В обратном направлении, от железнодорожного вокзала, рейсы также запланированы с 07:00 до 20:00.

В горсовете предупредили, что опубликованное расписание является ориентировочным. На фактическое время движения могут влиять дорожная обстановка, задержки и технические неисправности автобусов.

Коммунальные тарифы в Одессе в сентябре

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Бытовые потребители продолжат платить по действующим расценкам, а владельцы двухзонных счетчиков ночью смогут пользоваться электроэнергией в два раза дешевле. Также цена на газ для одесситов не изменится. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" будут платить 7,96 грн за кубометр. Кроме того, в сентябре одесситы продолжат оплачивать вывоз бытовых отходов по действующим тарифам. Единой стоимости для всего города нет: цена зависит от компании, обслуживающей конкретную территорию, а также от того, живет ли человек в многоквартирном или частном доме.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре на официальных платных парковках города продолжает действовать тариф 30 грн в час. В то же время парковка у моря обходится значительно дороже.