Україна
Видео

Шторм надвигается на Одессу — какая погода будет сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 05:46
Штормовое предупреждение в Одессе 7 января: дождь, сильный ветер и туман - актуальный прогноз погоды
Люди на Ланжероне во время шторма. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 7 января, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дождь, ветер и туман. Одесситам и гостям города по возможности лучше воздержаться от прогулок.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода, небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до +5...+7 °C, днем поднимется до +8...+10 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от +2 С° до +7 °C, днем поднимется до +8...+13 °C, на севере до +3...+5 °C. На автодорогах видимость до 200-500 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 7 января

  • Ясное небо предвещает засушливое лето.
  • Если до полудня солнце светит ярко, весна придет раньше.
  • Облачно и снежно сейчас — лето обещает богатый урожай.

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация на дорогах Киева после снега. Также мы писали, что во Львове также заснежило.

