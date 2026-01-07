Штормовое предупреждение в Одессе 7 января: дождь, сильный ветер и туман - актуальный прогноз погоды

Шторм надвигается на Одессу — какая погода будет сегодня
Сегодня, 7 января, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дождь, ветер и туман. Одесситам и гостям города по возможности лучше воздержаться от прогулок.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачная погода, небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до +5...+7 °C, днем поднимется до +8...+10 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачная погода. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от +2 С° до +7 °C, днем поднимется до +8...+13 °C, на севере до +3...+5 °C. На автодорогах видимость до 200-500 метров.
Приметы на 7 января
- Ясное небо предвещает засушливое лето.
- Если до полудня солнце светит ярко, весна придет раньше.
- Облачно и снежно сейчас — лето обещает богатый урожай.
Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация на дорогах Киева после снега. Также мы писали, что во Львове также заснежило.
Читайте Новини.LIVE!