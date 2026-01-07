Штормове попередження в Одесі 7 січня: дощ, сильний вітер і туман – актуальний прогноз погоди

Люди на Ланжероні під час шторму. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 січня, в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують дощ, вітер та туман. Одеситам та гостям міста за можливості краще утриматися від прогулянок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до +5…+7 °C, вдень підніметься до +8...+10 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від +2 С° до +7 °C, вдень підніметься до +8…+13 °C, на півночі до +3...+5 °C. На автошляхах видимість до 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 7 січня

Ясне небо віщує посушливе літо.

Якщо до полудня сонце світить яскраво, весна прийде раніше.

Хмарно та сніжно зараз — літо обіцяє багатий врожай.

