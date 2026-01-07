Відео
Відео

Головна Одеса Шторм насувається на Одесу — яка погода буде сьогодні

Шторм насувається на Одесу — яка погода буде сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 05:46
Штормове попередження в Одесі 7 січня: дощ, сильний вітер і туман – актуальний прогноз погоди
Люди на Ланжероні під час шторму. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 січня, в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують дощ, вітер та туман. Одеситам та гостям міста за можливості краще утриматися від прогулянок.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до +5…+7 °C, вдень підніметься до +8...+10 °C. 

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від +2 С° до +7 °C, вдень підніметься до +8…+13 °C, на півночі до +3...+5 °C. На автошляхах видимість до 200-500 метрів.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 7 січня

  • Ясне небо віщує посушливе літо.
  • Якщо до полудня сонце світить яскраво, весна прийде раніше.
  • Хмарно та сніжно зараз — літо обіцяє багатий врожай.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація на дорогах Києва після снігу. Також ми писали, що у Львові також засніжило.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
