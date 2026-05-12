В Одессе объявлен желтый уровень опасности: прогноз погоды

Дождь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесскую область накрыла затяжная непогода, которая продлится как минимум до конца рабочей недели. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, сильный ветер и туман сразу на несколько дней подряд. Из-за ухудшения погоды в области объявили желтый уровень опасности. Наиболее неспокойными будут 12 и 13 мая, когда возможны шквалы и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз на сегодня

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 12 мая в Одесской области будет облачно с прояснениями. Днем будут умеренные осадки и грозы. Температура воздуха по области ночью составит 8-13°, днем — 15-20°. Ветер южный, 9-14 м/с.

В Одессе днем также дождь и гроза. Температура в городе ночью будет держаться в пределах 11-13°, днем — 15-17°. Морская вода прогреется до 14-15°.

Непогода 13 мая

Синоптики предупреждают, что непогода не отступит и на следующий день. В течение всех суток 13 мая в Одессе ожидается гроза. Днем в городе прогнозируют северо-западный ветер с порывами 15-18 м/с. Из-за сильного ветра возможно падение веток и деревьев, поэтому жителей призывают быть осторожными на улице.

Читайте также:

Предупреждение на неделю

По данным синоптиков, с 12 по 15 мая погоду в Одесской области будут формировать циклоны и атмосферные ложбины. Из-за этого всю рабочую неделю в области ожидается облачная и дождливая погода. В центральных и южных районах температура воздуха ночью составит 7-12°, днем — 15-20°. В северных районах будет прохладнее: ночью 5-10°, днем 12-15°. Температура морской воды у побережья Одесской области будет оставаться на уровне 11-13°.

Советы жителям

Из-за дождливой погоды водителей в Одессе призывают быть внимательнее на дорогах. Специалисты советуют сразу снижать скорость, особенно если осадки только начались, ведь в этот момент покрытие становится наиболее скользким. Также водителям рекомендуют обязательно включать ближний свет фар, соблюдать безопасную дистанцию и тормозить плавно, чтобы избежать заноса автомобиля.

Отдельно отмечают, что нельзя продолжать движение, если во время дождя перестали работать стеклоочистители, запотели окна или возникли проблемы со световыми приборами, особенно в темное время суток.

Пешеходам напоминают, что во время дождя тормозной путь транспорта существенно увеличивается, поэтому переходить дорогу следует особенно осторожно.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжается подготовка к оздоровительному сезону 2026. На побережье планируют установить еще восемь мобильных укрытий, а количество убежищ у моря увеличится до 19. Также в городе готовят спасательные посты, проверяют системы оповещения и обустраивают инклюзивную инфраструктуру. Окончательное решение об открытии пляжей примут после проверок специальной комиссии.

Также Новини.LIVE писали, что на рынке "Черемушки" в Одессе заметно изменились цены на овощи. Самыми дорогими остаются огурцы и тепличные помидоры. Продавцы объясняют это холодными ночами и более слабым урожаем. Покупателей меньше, но торговля продолжается.