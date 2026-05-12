Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе объявлен желтый уровень опасности: прогноз погоды

В Одессе объявлен желтый уровень опасности: прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 14:14
В Одессе объявлен желтый уровень опасности: прогноз погоды
Дождь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесскую область накрыла затяжная непогода, которая продлится как минимум до конца рабочей недели. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, сильный ветер и туман сразу на несколько дней подряд. Из-за ухудшения погоды в области объявили желтый уровень опасности. Наиболее неспокойными будут 12 и 13 мая, когда возможны шквалы и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз на сегодня

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 12 мая в Одесской области будет облачно с прояснениями. Днем будут умеренные осадки и грозы. Температура воздуха по области ночью составит 8-13°, днем — 15-20°. Ветер южный, 9-14 м/с.

В Одессе днем также дождь и гроза. Температура в городе ночью будет держаться в пределах 11-13°, днем — 15-17°. Морская вода прогреется до 14-15°.

Непогода 13 мая

Синоптики предупреждают, что непогода не отступит и на следующий день. В течение всех суток 13 мая в Одессе ожидается гроза. Днем в городе прогнозируют северо-западный ветер с порывами 15-18 м/с. Из-за сильного ветра возможно падение веток и деревьев, поэтому жителей призывают быть осторожными на улице.

Читайте также:

Предупреждение на неделю

По данным синоптиков, с 12 по 15 мая погоду в Одесской области будут формировать циклоны и атмосферные ложбины. Из-за этого всю рабочую неделю в области ожидается облачная и дождливая погода. В центральных и южных районах температура воздуха ночью составит 7-12°, днем — 15-20°. В северных районах будет прохладнее: ночью 5-10°, днем 12-15°. Температура морской воды у побережья Одесской области будет оставаться на уровне 11-13°.

Советы жителям

Из-за дождливой погоды водителей в Одессе призывают быть внимательнее на дорогах. Специалисты советуют сразу снижать скорость, особенно если осадки только начались, ведь в этот момент покрытие становится наиболее скользким. Также водителям рекомендуют обязательно включать ближний свет фар, соблюдать безопасную дистанцию и тормозить плавно, чтобы избежать заноса автомобиля.

Отдельно отмечают, что нельзя продолжать движение, если во время дождя перестали работать стеклоочистители, запотели окна или возникли проблемы со световыми приборами, особенно в темное время суток.

Пешеходам напоминают, что во время дождя тормозной путь транспорта существенно увеличивается, поэтому переходить дорогу следует особенно осторожно.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжается подготовка к оздоровительному сезону 2026. На побережье планируют установить еще восемь мобильных укрытий, а количество убежищ у моря увеличится до 19. Также в городе готовят спасательные посты, проверяют системы оповещения и обустраивают инклюзивную инфраструктуру. Окончательное решение об открытии пляжей примут после проверок специальной комиссии.

Также Новини.LIVE писали, что на рынке "Черемушки" в Одессе заметно изменились цены на овощи. Самыми дорогими остаются огурцы и тепличные помидоры. Продавцы объясняют это холодными ночами и более слабым урожаем. Покупателей меньше, но торговля продолжается.

Одесса непогода прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации