В Одесі оголошено жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди

Одещину накрила затяжна негода, яка триватиме щонайменше до кінця робочого тижня. Синоптики прогнозують дощі, грози, сильний вітер і туман одразу на кілька днів поспіль. Через погіршення погоди в області оголосили жовтий рівень небезпечності. Найбільш неспокійними будуть 12 та 13 травня, коли можливі шквали та грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз на сьогодні

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 12 травня в Одеській області буде хмарно з проясненнями. Вдень будуть помірні опади та грози. Температура повітря по області вночі становитиме 8–13°, вдень — 15–20°. Вітер південний, 9–14 м/с.

В Одесі вдень також дощить і гроза. Температура в місті вночі триматиметься в межах 11–13°, вдень — 15–17°. Морська вода прогріється до 14–15°.

Негода 13 травня

Синоптики попереджають, що негода не відступить і наступного дня. Протягом усієї доби 13 травня в Одесі очікується гроза. Вдень у місті прогнозують північно-західний вітер із поривами 15–18 м/с. Через сильний вітер можливе падіння гілок і дерев, тому мешканців закликають бути обережними на вулиці.

Попередження на тиждень

За даними синоптиків, із 12 по 15 травня погоду на Одещині формуватимуть циклони та атмосферні улоговини. Через це весь робочий тиждень в області очікується хмарна та дощова погода. У центральних та південних районах температура повітря вночі становитиме 7–12°, вдень — 15–20°. У північних районах буде прохолодніше: вночі 5–10°, вдень 12–15°. Температура морської води біля узбережжя Одещини залишатиметься на рівні 11–13°.

Поради мешканцям

Через дощову погоду водіїв в Одесі закликають бути уважнішими на дорогах. Фахівці радять одразу зменшувати швидкість, особливо якщо опади тільки почалися, адже в цей момент покриття стає найбільш слизьким. Також керманичам рекомендують обов’язково вмикати ближнє світло фар, дотримуватися безпечної дистанції та гальмувати плавно, щоб уникнути заносу автомобіля.

Окремо наголошують, що не можна продовжувати рух, якщо під час дощу перестали працювати склоочисники, запотіли вікна або виникли проблеми зі світловими приладами, особливо в темний час доби.

Пішоходам нагадують, що під час дощу гальмівний шлях транспорту суттєво збільшується, тому переходити дорогу слід особливо обережно.

