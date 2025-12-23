Штормовая погода и сильный туман в Одессе 22 декабря: прогноз от Гидрометцентра

Люди идут по одной из улиц Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 22 декабря, в Одессе ожидается штормовая погода. Синоптики предупреждают о сильном тумане. Однако ветра сегодня не прогнозируется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура упадет до 0...+2 °C, днем поднимется до +3...+5 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до +4 °C, днем поднимется до +2...+7 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

