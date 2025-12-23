Штормова погода та сильний туман в Одесі 22 грудня: прогноз від Гідрометцентру

Люди йдуть по одній із вулиць Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 22 грудня, в Одесі очікується штормова погода. Синоптики попереджають про сильний туман. Однак вітру сьогодні не прогнозується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура впаде до 0…+2 °C, вдень підніметься до +3...+5 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -1 С° до +4 °C, вдень підніметься до +2…+7 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

