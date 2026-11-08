Люди фотографируют раскопки на Приморском бульваре в Одессе. Фото иллюстративное: Facebook/Андрей Красножон

История Одессы пополнилась новым свидетельством о том, как выглядел древний Хаджибей. Исследователи обнародовали ранее неизвестный план замка и прилегающей местности. На нём можно увидеть расположение крепости, старинной кофейни, курганов и турецкого маяка. Часть деталей уже подтверждают археологические находки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост ректора Южноукраинского национального педагогического университета, профессора Андрея Красножона в Facebook.

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Где стоял замок Хаджибей

По информации Андрея Красножона, благодаря усилиям Александра Волока удалось обнародовать ранее неизвестный план замка Хаджибей. Его составили инженеры генерала Гудовича, который контролировал укрепления с 14 сентября 1789 года, после того как замок захватил передовой отряд Дерибаса. На плане две круглые башни главного фасада замка изображены многоугольными. Именно такую форму фундамента одной из башен обнаружили археологи во время раскопок в 2026 году. Это может свидетельствовать о том, что автор старинного чертежа достаточно точно передал особенности сооружения.

"Она действительно была многоугольной, по крайней мере на уровне фундамента. Хорошо, если на плане отражен результат наблюдательности автора, а не его фантазии, как, например, в случае с тенями от крыш этих башен и минарета", — отметил Андрей Красножон.

Схема раскопок Хаджибейского замка, наложенная на план современной территории Приморского бульвара. Фото: Facebook/Андрей Красножон

Еще важнее то, что новый план подтверждает местоположение замка. Он стоял в верхней части современного Приморского бульвара, примерно посередине между двумя балками, недалеко от обрыва и нынешней полуциркульной площади. Именно в этом районе археологи проводят раскопки на протяжении последних лет. Здесь они обнаружили культурные слои XIV–XVIII веков, остатки укреплений, элементы оружия и амуниции.

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Андрей Красножон пояснил, что исторические изображения замка Хаджибей отличаются друг от друга. Поэтому исследователи не могут полагаться только на старинные чертежи, даже если отдельные детали совпадают с археологическими находками. По мнению профессора, именно дальнейшие раскопки помогут установить, когда был построен замок, как менялись его укрепления и какова была его истинная конструкция.

"Однако сегодня только археология способна существенно обновить источниковую базу средневекового Хаджибея и дать ответы относительно даты основания замка, его плана, конструктивных особенностей и эволюции развития", — подчеркнул Андрей Красножон.

Схема археологических раскопок в районе Приморского бульвара. Фото: Facebook/Андрей Красножон

Старинная кофейня на карте

Помимо крепости, на новом плане подробно изображена кофейня грека Аспоридиса. Она стояла у главной дороги, недалеко от выезда из Хаджибея. Сегодня на этом месте находится дом Прокопеуса на углу улиц Греческой и Европейской. Автор чертежа обозначил не только само кафе, но и ограду, а также соседние хозяйственные постройки. Андрей Красножон предполагает, что часть построек могла быть жилой.

Фрагмент исторического плана Хаджибея с изображением замка и кафе Аспоридиса. Фото: Facebook/Андрей Красножон

Особое внимание к этой усадьбе заинтересовало историка. Он высказал предположение, что кафе могло быть местом, где после захвата Хаджибея собирались российские офицеры.

"Не потому ли, что именно в этой кофейне после штурма российские офицеры праздновали свою победу над Хаджибеем?" — написал Андрей Красножон.

Где находился турецкий маяк

Еще одна интересная деталь старинного плана — большие курганы на территории современного центра Одессы. Один из них располагался примерно в начале нынешней улицы Успенской, над мысом Ланжерон. Неподалеку автор чертежа обозначил турецкий маяк. Андрей Красножон обратил внимание на особенности местности и предложил уточнить его расположение.

Фрагмент старинного плана с обозначением кургана и маяка. Фото: Facebook/Андрей Красножон

По мнению историка, маяк, скорее всего, стоял в районе современной арки дачи Ланжерона, а не возле памятника Неизвестному матросу, как можно было бы предположить, исходя из другой локализации. Новый план дает археологам дополнительные ориентиры для исследования древнего Хаджибея. В то же время окончательно подтвердить облик крепости и расположение отдельных сооружений помогут дальнейшие раскопки.

Новини.LIVE сообщали, что археологи завершили четвёртый сезон раскопок на Приморском бульваре в Одессе. Они исследовали античное поселение и средневековую крепость Хаджибей. Среди находок была керамика XIV века, связанная с историей фактории Джанестра. Окончательные выводы ученые планировали сделать после обработки всех материалов.

Также Новини.LIVE рассказывали об остатках Хаджибейской крепости, обнаруженных под Приморским бульваром. В ходе раскопок археологи нашли фундамент и нижнюю часть многоугольной башни османского периода. Рядом обнаружили монеты, керамику и строительные материалы. Эти находки помогли точнее определить расположение и размеры старинного замка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что археологи установили точное местоположение Хаджибейского замка. На Приморском бульваре исследователи обнаружили остатки стен и береговой артиллерийской батареи. Укрепления располагались недалеко от памятника Дюку и фуникулера. Среди находок также были керамика, бронзовые предметы османского происхождения и следы демонтажа стен.