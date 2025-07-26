Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Под Дюком скрывалась крепость — удивительная находка в Одессе

Под Дюком скрывалась крепость — удивительная находка в Одессе

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 09:15
В Одессе нашли остатки Хаджибейского замка - где именно
Памятник Дюку в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский курьер

На Приморском бульваре в Одессе археологи окончательно локализовали Хаджибейский замок — оборонительное сооружение, которое считали утраченным навсегда. Поиски продолжались почти два века, и только этим летом удалось их завершить.

Об этом сообщил ректор педагогического университета им. Ушинского Андрей Красножон на своей странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Розкопки в Одесі — знайдено замок, який шукали два століття - фото 1
Так выглядел найденный замок. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

В Одессе нашли древнюю крепость

По словам археолога, обнаружены остатки стен и батарей. Найденные укрепления подтверждают: именно здесь в XVIII веке стояла турецкая фортификация, которую долго считали утраченной.

"Нам удалось найти фронтальную стену береговой артиллерийской батареи и углы оборонительного сооружения. Это поставило точку в 200-летней дискуссии о местонахождении замка", — отметил Красножон.

Под Дюком скрывалась крепость — удивительная находка в Одессе - фото 2
Раскопанная крепость на Приморском бульваре в Одессе. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Исследования продолжались на участке между домом №8, фуникулером, памятником Дюку и аллеями бульвара. Территория примерно 40×40 метров оказалась центральной частью укреплений. По словам Красножона, батарея стояла всего в двух метрах от обрыва — чтобы пушки могли контролировать гавань.

"Батарея представляла собой открытую площадку, огражденную стеной высотой до 1,5 м и 90 см толщиной. Она удерживала по фронту невысокую земляную насыпь, на которой размещались пушки, направленные к морю", — написал археолог.

Під Дюком ховалася фортеця — дивовижна знахідка в Одесі - фото 3
Остатки крепости. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Что именно обнаружили археологи в центре Одессы

Среди находок — керамика и бронзовые предметы османского происхождения, а также следы демонтажа стен. В отдельных раскопах обнаружили даже каменные капители с признаками средневековой архитектуры.

"Впервые удалось проследить слой античного поселения V в. до н. э. — Гавани Истриан. Это открывает новую страницу в истории Одессы, где переплелись древнегреческие, османские и итальянские этапы развития", — добавил Андрей Красножон.

Під Дюком ховалася фортеця — дивовижна знахідка в Одесі - фото 4
Археологи измеряют глубину наслоений. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Находки XIV века свидетельствуют и о наличии итальянской фактории Джинестра — еще одного звена в сложной истории этого уголка города. Археолог отмечает, что все это еще раз доказывает: современная Одесса стоит на древней почве международной морской торговли.

"И нет ничего удивительного в таком насыщенном и древнем историческом контексте, в котором оказалась современная Одесса (для кого-то неожиданно), как город, существующий в крайне выгодных для морской торговли географических условиях", — отметил археолог.

Під Дюком ховалася фортеця — дивовижна знахідка в Одесі - фото 5
Место, где обнаружили Хаджибейский замок. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Напомним, РФ пытается вывезти из Крыма артефакты древности и объекты культурного наследия. Также мы писали, что на Николаевщине нашли нож, которому 6000 лет.

Одесса археология Одесская область Новости Одессы исследование замок
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации