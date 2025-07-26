В Одессе нашли остатки Хаджибейского замка - где именно

Памятник Дюку в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский курьер

На Приморском бульваре в Одессе археологи окончательно локализовали Хаджибейский замок — оборонительное сооружение, которое считали утраченным навсегда. Поиски продолжались почти два века, и только этим летом удалось их завершить.

Об этом сообщил ректор педагогического университета им. Ушинского Андрей Красножон на своей странице в Facebook.

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Так выглядел найденный замок. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

В Одессе нашли древнюю крепость

По словам археолога, обнаружены остатки стен и батарей. Найденные укрепления подтверждают: именно здесь в XVIII веке стояла турецкая фортификация, которую долго считали утраченной.

"Нам удалось найти фронтальную стену береговой артиллерийской батареи и углы оборонительного сооружения. Это поставило точку в 200-летней дискуссии о местонахождении замка", — отметил Красножон.

Раскопанная крепость на Приморском бульваре в Одессе. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Исследования продолжались на участке между домом №8, фуникулером, памятником Дюку и аллеями бульвара. Территория примерно 40×40 метров оказалась центральной частью укреплений. По словам Красножона, батарея стояла всего в двух метрах от обрыва — чтобы пушки могли контролировать гавань.

"Батарея представляла собой открытую площадку, огражденную стеной высотой до 1,5 м и 90 см толщиной. Она удерживала по фронту невысокую земляную насыпь, на которой размещались пушки, направленные к морю", — написал археолог.

Остатки крепости. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Что именно обнаружили археологи в центре Одессы

Среди находок — керамика и бронзовые предметы османского происхождения, а также следы демонтажа стен. В отдельных раскопах обнаружили даже каменные капители с признаками средневековой архитектуры.

"Впервые удалось проследить слой античного поселения V в. до н. э. — Гавани Истриан. Это открывает новую страницу в истории Одессы, где переплелись древнегреческие, османские и итальянские этапы развития", — добавил Андрей Красножон.

Археологи измеряют глубину наслоений. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Находки XIV века свидетельствуют и о наличии итальянской фактории Джинестра — еще одного звена в сложной истории этого уголка города. Археолог отмечает, что все это еще раз доказывает: современная Одесса стоит на древней почве международной морской торговли.

"И нет ничего удивительного в таком насыщенном и древнем историческом контексте, в котором оказалась современная Одесса (для кого-то неожиданно), как город, существующий в крайне выгодных для морской торговли географических условиях", — отметил археолог.

Место, где обнаружили Хаджибейский замок. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

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