В Одесі знайшли залишки Хаджибейського замку — де саме

Пам'ятник Дюку в Одесі. Фото ілюстративне: Одеський кур'єр

На Приморському бульварі в Одесі археологи остаточно локалізували Хаджибейський замок — оборонну споруду, яку вважали втраченою назавжди. Пошуки тривали майже два століття, і лише цього літа вдалося їх завершити.

Про це повідомив ректор педагогічного університету ім. Ушинського Андрій Красножон на своїй сторінці у Facebook.

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Такий вигляд мав знайдений замок. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

В Одесі знайшли стародавню фортецю

За словами археолога, виявлені рештки мурів і батарей. Знайдені укріплення підтверджують: саме тут у XVIII столітті стояла турецька фортифікація, яку довго вважали втраченою.

"Нам вдалося знайти фронтальну стіну берегової артилерійської батареї та кути оборонної споруди. Це поставило крапку у 200-річній дискусії про місцезнаходження замку", — зазначив Красножон.

Розкопана фортеця на Приморському бульварі в Одесі. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Дослідження тривали на ділянці між будинком №8, фунікулером, пам’ятником Дюку та алеями бульвару. Територія приблизно 40×40 метрів виявилася центральною частиною укріплень. За словами Красножона, батарея стояла всього за два метри від урвища — щоб гармати могли контролювати гавань.

"Батарея являла собою відкритий майданчик, огороджений стіною висотою до 1,5 м та 90 см завтовшки. Вона утримувала по фронту невисокий земляний насип, на якому розміщувалися гармати, направлені до моря", — написав археолог.

Рештки фортеці. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Що саме виявили археологи в центрі Одеси

Серед знахідок — кераміка й бронзові предмети османського походження, а також сліди демонтажу стін. В окремих розкопах виявили навіть кам’яні капітелі з ознаками середньовічної архітектури.

"Уперше вдалося простежити шар античного поселення V ст. до н. е. — Гавані Істріан. Це відкриває нову сторінку в історії Одеси, де переплелися давньогрецькі, османські та італійські етапи розвитку", — додав Андрій Красножон.

Археологи вимірюють глибину нашарувань. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Знахідки XIV століття свідчать і про наявність італійської факторії Джинестра — ще однієї ланки в складній історії цього куточка міста. Археолог наголошує, що усе це вкотре доводить: сучасна Одеса стоїть на давньому ґрунті міжнародної морської торгівлі.

"І немає нічого дивного в такому насиченому та стародавньому історичному контексті, в якому опинилася сучасна Одеса (для когось несподівано), як місто, що існує у вкрай вигідних для морської торгівлі географічних умовах", — зазначив археолог.

Місце, де виявили Хаджибейський замок. Фото: andrew.krasnozhon.2025/Facebook

Нагадаємо, РФ намагається вивезти з Криму артефакти давнини та об'єкти культурної спадщини. Також ми писали, що на Миколаївщині знайшли ніж, якому 6000 років.