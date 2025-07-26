В Одесі знайшли залишки Хаджибейського замку — де саме

Під Дюком ховалася фортеця — дивовижна знахідка в Одесі
На Приморському бульварі в Одесі археологи остаточно локалізували Хаджибейський замок — оборонну споруду, яку вважали втраченою назавжди. Пошуки тривали майже два століття, і лише цього літа вдалося їх завершити.
Про це повідомив ректор педагогічного університету ім. Ушинського Андрій Красножон на своїй сторінці у Facebook.
В Одесі знайшли стародавню фортецю
За словами археолога, виявлені рештки мурів і батарей. Знайдені укріплення підтверджують: саме тут у XVIII столітті стояла турецька фортифікація, яку довго вважали втраченою.
"Нам вдалося знайти фронтальну стіну берегової артилерійської батареї та кути оборонної споруди. Це поставило крапку у 200-річній дискусії про місцезнаходження замку", — зазначив Красножон.
Дослідження тривали на ділянці між будинком №8, фунікулером, пам’ятником Дюку та алеями бульвару. Територія приблизно 40×40 метрів виявилася центральною частиною укріплень. За словами Красножона, батарея стояла всього за два метри від урвища — щоб гармати могли контролювати гавань.
"Батарея являла собою відкритий майданчик, огороджений стіною висотою до 1,5 м та 90 см завтовшки. Вона утримувала по фронту невисокий земляний насип, на якому розміщувалися гармати, направлені до моря", — написав археолог.
Що саме виявили археологи в центрі Одеси
Серед знахідок — кераміка й бронзові предмети османського походження, а також сліди демонтажу стін. В окремих розкопах виявили навіть кам’яні капітелі з ознаками середньовічної архітектури.
"Уперше вдалося простежити шар античного поселення V ст. до н. е. — Гавані Істріан. Це відкриває нову сторінку в історії Одеси, де переплелися давньогрецькі, османські та італійські етапи розвитку", — додав Андрій Красножон.
Знахідки XIV століття свідчать і про наявність італійської факторії Джинестра — ще однієї ланки в складній історії цього куточка міста. Археолог наголошує, що усе це вкотре доводить: сучасна Одеса стоїть на давньому ґрунті міжнародної морської торгівлі.
"І немає нічого дивного в такому насиченому та стародавньому історичному контексті, в якому опинилася сучасна Одеса (для когось несподівано), як місто, що існує у вкрай вигідних для морської торгівлі географічних умовах", — зазначив археолог.
Нагадаємо, РФ намагається вивезти з Криму артефакти давнини та об'єкти культурної спадщини. Також ми писали, що на Миколаївщині знайшли ніж, якому 6000 років.
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