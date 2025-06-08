Археологічна експедиція Університету Ушинського в Орловці

Поблизу селища Орлівка стартувала експедиція. Фото: facebook/Андрій Красножон

На Одещині, на березі Нижнього Дунаю, розпочалася археологічна експедиція. Науковці досліджують некрополь на Кам’яній горі — унікальне місце, де протягом тисячоліть перетиналися Схід і Захід. Цьогорічні розкопки стали першими за участю студентів під час війни.

Про це повідомив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К, Д. Ушинського Андрій Красножон.

Реклама

Читайте також:

Допис Андрія Красножона. Фото: скриншот

Таємниці Дунайського замку

За його словами, археологічна експедиція Університету Ушинського відновила свою роботу на березі Нижнього Дунаю біля селища Орловка Одеської області. Місцем досліджень стала Кам’яна гора — некрополь із багатотисячолітньою історією. Цей регіон був ключовим пунктом на перехресті цивілізацій, де протягом понад 5 тисяч років проходила одна з найвідоміших переправ Євразії. Ректор пише, що історичне значення цієї території важко переоцінити, тут надзвичайна концентрація культурних нашарувань, артефактів і поховань.

"Кімерійці, скіфи, війська перського царя Дарія, загони македонського полководця Олександра Великого Зопіріона, сармати, римляни, готи (ті самі, які захопили Рим), гуни, болгари на чолі з Аспарухом... та багато інших відомих в історії народів, мали щастя/або нещастя опинитися на цій переправі в той чи інший доленосний період контактів та конфліктів", — написав Андрій Красножон.

Підготовка до роскопок. Фото: facebook/Андрій Красножон

Перша експедиція за час повномасштабної війни

Експедицію очолює відомий археолог, професор Університету Ушинського та член-кореспондент Німецького археологічного інституту Ігор Бруяко. Цьогорічні розкопки особливі тим, що вперше з початку повномасштабної війни до них долучилися студенти-історики, які проходять тут практику, а також волонтери з інших факультетів.

Студенти та науковці на експедиції. Фото: facebook/Андрій Красножон

Науковці сподіваються на сенсаційні знахідки, які допоможуть краще зрозуміти історію перетину культур на цій древній землі.

Нагадаємо, РФ намагається вивезти з Криму артефакти давнини та об'єкти культурної спадщини. Також ми писали, що на Миколаївщині знайшли ніж, якому 6000 років.