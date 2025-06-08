Археологічна експедиція Університету Ушинського в Орловці

Таємниці Дунайського замку — на Одещині стартували розкопки
На Одещині, на березі Нижнього Дунаю, розпочалася археологічна експедиція. Науковці досліджують некрополь на Кам’яній горі — унікальне місце, де протягом тисячоліть перетиналися Схід і Захід. Цьогорічні розкопки стали першими за участю студентів під час війни.
Про це повідомив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К, Д. Ушинського Андрій Красножон.
Таємниці Дунайського замку
За його словами, археологічна експедиція Університету Ушинського відновила свою роботу на березі Нижнього Дунаю біля селища Орловка Одеської області. Місцем досліджень стала Кам’яна гора — некрополь із багатотисячолітньою історією. Цей регіон був ключовим пунктом на перехресті цивілізацій, де протягом понад 5 тисяч років проходила одна з найвідоміших переправ Євразії. Ректор пише, що історичне значення цієї території важко переоцінити, тут надзвичайна концентрація культурних нашарувань, артефактів і поховань.
"Кімерійці, скіфи, війська перського царя Дарія, загони македонського полководця Олександра Великого Зопіріона, сармати, римляни, готи (ті самі, які захопили Рим), гуни, болгари на чолі з Аспарухом... та багато інших відомих в історії народів, мали щастя/або нещастя опинитися на цій переправі в той чи інший доленосний період контактів та конфліктів", — написав Андрій Красножон.
Перша експедиція за час повномасштабної війни
Експедицію очолює відомий археолог, професор Університету Ушинського та член-кореспондент Німецького археологічного інституту Ігор Бруяко. Цьогорічні розкопки особливі тим, що вперше з початку повномасштабної війни до них долучилися студенти-історики, які проходять тут практику, а також волонтери з інших факультетів.
Науковці сподіваються на сенсаційні знахідки, які допоможуть краще зрозуміти історію перетину культур на цій древній землі.
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