Археологическая экспедиция Университета Ушинского в Орловке

Тайны Дунайского замка — на Одесчине стартовали раскопки
В Одесской области, на берегу Нижнего Дуная, началась археологическая экспедиция. Ученые исследуют некрополь на Каменной горе — уникальное место, где на протяжении тысячелетий пересекались Восток и Запад. Раскопки в этом году стали первыми при участии студентов во время войны.
Об этом сообщил ректор Южноукраинского национального педагогического университета имени К, Д. Ушинского Андрей Красножон.
Тайны Дунайского замка
По его словам, археологическая экспедиция Университета Ушинского возобновила свою работу на берегу Нижнего Дуная возле поселка Орловка Одесской области. Местом исследований стала Каменная гора — некрополь с многотысячелетней историей. Этот регион был ключевым пунктом на перекрестке цивилизаций, где на протяжении более 5 тысяч лет проходила одна из самых известных переправ Евразии. Ректор пишет, что историческое значение этой территории трудно переоценить, здесь чрезвычайная концентрация культурных наслоений, артефактов и захоронений.
"Кимерийцы, скифы, войска персидского царя Дария, отряды македонского полководца Александра Великого Зопириона, сарматы, римляне, готы (те самые, которые захватили Рим), гунны, болгары во главе с Аспарухом.... и многие другие известные в истории народы, имели счастье/или несчастье оказаться на этой переправе в тот или иной судьбоносный период контактов и конфликтов", — написал Андрей Красножон.
Первая экспедиция за время полномасштабной войны
Экспедицию возглавляет известный археолог, профессор Университета Ушинского и член-корреспондент Немецкого археологического института Игорь Бруяко. Нынешние раскопки особенны тем, что впервые с начала полномасштабной войны к ним присоединились студенты-историки, которые проходят здесь практику, а также волонтеры с других факультетов.
Ученые надеются на сенсационные находки, которые помогут лучше понять историю пересечения культур на этой древней земле.
Напомним, РФ пытается вывезти из Крыма артефакты древности и объекты культурного наследия. Также мы писали, что на Николаевщине нашли нож, которому 6000 лет.
Читайте Новини.LIVE!