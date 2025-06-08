Археологическая экспедиция Университета Ушинского в Орловке

Вблизи поселка Орловка стартовала экспедиция. Фото: facebook/Андрей Красножон

В Одесской области, на берегу Нижнего Дуная, началась археологическая экспедиция. Ученые исследуют некрополь на Каменной горе — уникальное место, где на протяжении тысячелетий пересекались Восток и Запад. Раскопки в этом году стали первыми при участии студентов во время войны.

Об этом сообщил ректор Южноукраинского национального педагогического университета имени К, Д. Ушинского Андрей Красножон.

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По его словам, археологическая экспедиция Университета Ушинского возобновила свою работу на берегу Нижнего Дуная возле поселка Орловка Одесской области. Местом исследований стала Каменная гора — некрополь с многотысячелетней историей. Этот регион был ключевым пунктом на перекрестке цивилизаций, где на протяжении более 5 тысяч лет проходила одна из самых известных переправ Евразии. Ректор пишет, что историческое значение этой территории трудно переоценить, здесь чрезвычайная концентрация культурных наслоений, артефактов и захоронений.

"Кимерийцы, скифы, войска персидского царя Дария, отряды македонского полководца Александра Великого Зопириона, сарматы, римляне, готы (те самые, которые захватили Рим), гунны, болгары во главе с Аспарухом.... и многие другие известные в истории народы, имели счастье/или несчастье оказаться на этой переправе в тот или иной судьбоносный период контактов и конфликтов", — написал Андрей Красножон.

Подготовка к роскопок. Фото: facebook/Андрей Красножон

Первая экспедиция за время полномасштабной войны

Экспедицию возглавляет известный археолог, профессор Университета Ушинского и член-корреспондент Немецкого археологического института Игорь Бруяко. Нынешние раскопки особенны тем, что впервые с начала полномасштабной войны к ним присоединились студенты-историки, которые проходят здесь практику, а также волонтеры с других факультетов.

Студенты и ученые на экспедиции. Фото: facebook/Андрей Красножон

Ученые надеются на сенсационные находки, которые помогут лучше понять историю пересечения культур на этой древней земле.

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