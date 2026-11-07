Автомобили возле здания одесского крематория. Фото: кадр из видео

В Одессе объявили о закупках на строительство дорог на кладбище "Западное", ремонт ограждения Третьего еврейского кладбища и двух кремационных печей. Больше всего средств выделено на новые проезды между могилами. При этом тендер на эти работы проводят повторно, поскольку предыдущий тендер отменили из-за ошибки в проекте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закупки в системе Prozorro.

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Новые дороги на кладбище

По данным Prozorro, коммунальное предприятие "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания" объявило тендер на строительство дорожного покрытия кладбища "Западное" на Тираспольском шоссе, 22-Д. На работы предусмотрено 22 109 597,50 грн. На кладбище планируется обустроить новые проезды между участками общей протяженностью около 2,6 км. Для этого подрядчик должен подготовить основу дорог, выполнить земляные работы и уложить асфальтобетонное покрытие. Тендер объявлен 31 октября. Предложения от участников будут приниматься до 16 ноября, а завершить строительство планируется к 20 марта 2027 года.

Сообщение об аукционе на ремонт дороги. Фото: скриншот с Prozorro

Отметим, что это уже вторая попытка найти подрядчика для строительства дорог на кладбище "Западное". Предыдущий тендер объявили в сентябре 2026 года. Тогда ожидаемая стоимость составляла 19 684 560 грн без НДС. Однако 23 октября закупку отменили. Заказчик пояснил, что при проектировании допустили ошибку: в смете не учли часть материалов, необходимых для строительства. После исправления документации стоимость работ выросла примерно на 2,43 млн грн.

Ремонт ограды Еврейского кладбища

Еще одна закупка была проведена для капитального ремонта ограды Третьего еврейского кладбища по адресу улица Химическая, 1. Стоимость работ составляет 816 480 грн. Договор заключен с ООО "Реновация БК-Буджак". Согласно смете, подрядчик должен восстановить поврежденные части ограждения, используя строительные блоки, бетонные смеси, арматуру и металлические конструкции. Также предусмотрены отделочные работы и покраска.

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Сообщение об аукционе на ремонт ограждения. Фото: скриншот с Prozorro

Ремонт будет финансироваться в течение двух лет. На 2026 год предусмотрено 204 120 грн, а на 2027-й — 612 360 грн. Завершить работы планируют в мае следующего года.

Ремонт двух кремационных печей

Коммунальное предприятие также заключило два договора на капитальный ремонт кремационных печей № 3 и № 4 в одесском крематории на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 33. На ремонт печи № 3 предусмотрено 1 249 230 грн, а печи № 4 — 1 493 434,80 грн. Общая стоимость двух договоров составляет более 2,74 млн грн. Оба ремонта будет выполнять ООО "Научно-технический центр "ФЕШ-Р".

Сообщение об аукционе на ремонт двух печей в крематории. Фото: скриншот с Prozorro

В документах предусмотрены работы по восстановлению обмуровки печей — внутренних конструкций, выдерживающих высокие температуры. Также сметы включают металлические детали и крепеж. Завершить ремонт обеих печей должны до 19 февраля 2027 года.

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