Автівки біля будівлі одеського крематорію. Фото: кадр з відео

В Одесі оголосили закупівлі на будівництво доріг на кладовищі "Західне", ремонт огорожі Третього Єврейського кладовища та двох кремаційних печей. Найбільше грошей передбачили на нові проїзди між могилами. Причому тендер на ці роботи проводять повторно, оскільки попередню закупівлю скасували через помилку в проєкті.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на закупівлі в системі Prozorro.

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Нові дороги на кладовищі

За даними Prozorro, комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" оголосило тендер на будівництво дорожнього покриття кладовища "Західне" на Тираспольському шосе, 22-Д. На роботи передбачили 22 109 597,50 грн. На кладовищі планують облаштувати нові проїзди між ділянками загальною протяжністю близько 2,6 км. Для цього підрядник має підготувати основу доріг, виконати земляні роботи та укласти асфальтобетонне покриття. Тендер оголосили 31 жовтня. Пропозиції від учасників прийматимуть до 16 листопада, а завершити будівництво планують до 20 березня 2027 року.

Повідомлення про аукціон на ремонт дороги. Фото: скриншот з Prozorro

Зазначимо, що це вже друга спроба знайти підрядника для будівництва доріг на кладовищі "Західне". Попередній тендер оголосили у вересні 2026 року. Тоді очікувана вартість становила 19 684 560 грн без ПДВ. Однак 23 жовтня закупівлю скасували. Замовник пояснив, що під час проєктування припустилися помилки: у кошторисі не врахували частину матеріалів, необхідних для будівництва. Після виправлення документації вартість робіт зросла приблизно на 2,43 млн грн.

Ремонт огорожі Єврейського кладовища

Ще одну закупівлю провели для капітального ремонту огорожі Третього Єврейського кладовища на вулиці Хімічній, 1. Вартість робіт становить 816 480 грн. Договір уклали з ТОВ "Реновація БК-Буджак". Згідно з кошторисом, підрядник має відновити пошкоджені частини огорожі, використовуючи будівельні блоки, бетонні суміші, арматуру та металеві конструкції. Також передбачені оздоблювальні роботи й фарбування.

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Повідомлення про аукціон на ремонт огорожі. Фото: скриншот з Prozorro

Ремонт фінансуватимуть протягом двох років. На 2026 рік передбачили 204 120 грн, а на 2027-й — 612 360 грн. Завершити роботи планують у травні наступного року.

Ремонт двох кремаційних печей

Комунальне підприємство також уклало два договори на капітальний ремонт кремаційних печей № 3 та № 4 в одеському крематорії на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 33. На ремонт печі № 3 передбачили 1 249 230 грн, а печі № 4 — 1 493 434,80 грн. Загальна вартість двох договорів становить понад 2,74 млн грн. Обидва ремонти виконуватиме ТОВ "Науково-технічний центр "ФЕШ-Р".

Повідомлення про аукціон на ремонт двох печей в крематорії. Фото: скриншот з Prozorro

У документах передбачили роботи з відновлення обмурування печей — внутрішніх конструкцій, які витримують високі температури. Також кошториси містять металеві деталі й кріплення. Завершити ремонт обох печей мають до 19 лютого 2027 року.

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