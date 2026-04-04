В Одессе оптимизируют сеть школ и изменят формат обучения

Класс в школе.

В Одессе начинают менять подход к организации школьного образования. Город переходит к оптимизации сети заведений в соответствии с реформой профильного образования. Для этого проверят, как работают школы и сколько в них учеников. Часть заведений могут перепрофилировать или объединить.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заместителя начальника Одесской городской военной администрации Ольгу Лозову.

Оптимизиция школ в Одессе

Ольга Лозовая напомнила, что реформа среднего образования продолжается в Украине с 2017 года, но в Одессе сеть школ до сих пор не привели в соответствие с новыми требованиями. Из-за этого городу приходится пересматривать, как именно работают учебные заведения. В первую очередь будут смотреть на заполненность классов, количество учеников, кадровую ситуацию и состояние помещений.

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации объясняет, что решение не будут принимать в спешке. Перед этим проведут встречи с директорами, учителями и родителями. Это нужно, чтобы понять ситуацию в каждой школе отдельно.

"Оптимизация не означает автоматического закрытия заведений. Речь идет о формировании состоятельной образовательной сети, которая будет отвечать реальной демографической ситуации и требованиям закона. Все решения будут приниматься открыто и поэтапно", — отметила Ольга Лозовая.

Наличие укрытий в школах

Она также сказала, что при изменениях будут учитывать безопасность детей и условия обучения. Речь идет о наличии укрытий, а также о том, как дети будут добираться в школу.

"Перед принятием решений состоятся консультации с общинами. Важно сохранить рабочие места для педагогов и обеспечить безопасную образовательную среду для детей. Мы будем учитывать интересы каждой школы", — добавила она.

Процесс изменений планируют проводить постепенно. Каждую школу будут рассматривать отдельно перед тем, как принять решение.

Зачисление детей в школы Одессы

В Одессе 1 апреля начался прием заявлений в первые классы. Он продлится до 31 мая включительно, ведь до июня школы должны зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории. После этого, если останутся свободные места, начнется дополнительный набор.

Подать документы можно несколькими способами:

лично в школе;

по электронной почте;

через онлайн-сервисы (если они доступны).

Обязательно подготовить:

заявление одного из родителей;

копию или данные свидетельства о рождении;

медицинскую справку №086/о (для очного или смешанного обучения).

Дополнительно, при наличии:

документ о месте проживания (для приоритета);

заключение ИРЦ - для детей с особыми образовательными потребностями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области уже сформировали предварительный план того, какие заведения станут академическими лицеями, а какие будут профессиональными колледжами. Эта сеть не является окончательной, ведь местные общины имеют право вносить коррективы в соответствии со своими потребностями. Например, в Одессе планируют создать около сорока лицеев, но этот список еще будут пересматривать и уточнять. Сейчас область готовится к первым практическим шагам в этом направлении.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области уже более половины школьных пищеблоков имеют современное оборудование. За средства государственного бюджета капитально обновили 13 объектов, где заменили коммуникации, вентиляцию и установили новые плиты и пароконвектоматы. Громады также активно приобщаются к ремонтам, чтобы повара могли готовить качественно по современным стандартам.